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20 минут назад
В Москве из-за пожара в клинике эвакуировали 130 человек
До прибытия спасателей сотрудники клиники эвакуировали порядка 130 человек в другой корпус и самостоятельно потушили огонь.
Кабель загорелся в московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова на востоке Москвы, из одного из корпусов института эвакуировано 130 человек, - сообщил РИА-Новости источник в экстренных службах столицы.
"Возгорание произошло в кабель-канале между третьим и четвертым этажами в здании по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 86 корпус 7", — сказал собеседник.
По его словам, из лечебного корпуса в целях безопасности были перемещены в соседнее отделение 130 человек.
Очаг возгорания ликвидирован на площади 5 погонных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.
"Возгорание произошло в кабель-канале между третьим и четвертым этажами в здании по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 86 корпус 7", — сказал собеседник.
По его словам, из лечебного корпуса в целях безопасности были перемещены в соседнее отделение 130 человек.
Очаг возгорания ликвидирован на площади 5 погонных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.