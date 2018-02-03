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20 минут назад

В Москве из-за пожара в клинике эвакуировали 130 человек‍

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#Москва #пожар #клиника #эвакуация
В Москве из-за пожара в клинике эвакуировали 130 человек‍

До прибытия спасателей сотрудники клиники эвакуировали порядка 130 человек в другой корпус и самостоятельно потушили огонь.

Кабель загорелся в московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова на востоке Москвы, из одного из корпусов института эвакуировано 130 человек, - сообщил РИА-Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возгорание произошло в кабель-канале между третьим и четвертым этажами в здании по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 86 корпус 7", — сказал собеседник.

По его словам, из лечебного корпуса в целях безопасности были перемещены в соседнее отделение 130 человек.

Очаг возгорания ликвидирован на площади 5 погонных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.
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#Москва #пожар #клиника #эвакуация

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