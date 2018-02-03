Украина потеряла половину ВВП из-за антироссийских санкций Запада

Антироссийские санкции США и Евросоюза лишили Украину половины валового внутреннего продукта. С таким заявлением в эфире NewsOne выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев. По словам парламентария, Россия и Евросоюз потеряли лишь малую долю от своих ВВП.





«Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы – половину», — заявил Мураев.



Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины оценил рост ВВП страны в 2,1%. Народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne заявил, что санкции против России, введенные США и Европой, лишили Украину половины ВВП, - пишет Газета.ru «Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы – половину», — заявил Мураев.Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины оценил рост ВВП страны в 2,1%.