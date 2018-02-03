В мире

32 минуты назад

Украина потеряла половину ВВП из-за антироссийских санкций Запада

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#Украина #Россия #санкции
Украина потеряла половину ВВП из-за антироссийских санкций Запада

Антироссийские санкции США и Евросоюза лишили Украину половины валового внутреннего продукта. С таким заявлением в эфире NewsOne выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев. По словам парламентария, Россия и Евросоюз потеряли лишь малую долю от своих ВВП.

Народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne заявил, что санкции против России, введенные США и Европой, лишили Украину половины ВВП, - пишет Газета.ru.

«Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы – половину», — заявил Мураев.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины оценил рост ВВП страны в 2,1%.
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#Украина #Россия #санкции

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