Общество

55 минут назад

16 студентов поборются за звания мисс и мистера

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#студент
16 студентов поборются за звания мисс и мистера

"Мисс и Мистера студенчество Липецка - 2018" назовут 2 марта.

Официальная встреча и знакомство с участниками открытого городского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество Липецка – 2018» состоялись накануне.

Как сообщает ДК "Сокол", каждый из конкурсантов получил возможность рассказать о себе, своих увлечениях и планах на жизнь.

По итогам встречи в конкурсе примут участие 16 студентов. Подбодрить и пожелать успеха участникам проекта пришла обладательница титула «Мисс студенчество – 2017» — Кураева Елизавета. Она поделилась тайнами и секретами победы, а также рассказала о трудностях, с которыми предстоит столкнуться участникам при подготовке к конкурсу.

Финалом встречи стала жеребьевка. Каждый из 16 претендентов выбрал свой порядковый номер для прохождения всех этапов конкурса. Чей же номер, в результате, станет самым счастливым, станет известно 2 марта в финале конкурса.

Фото http://dksokol.lipetsk.ru
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#студент

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