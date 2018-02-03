Общество
55 минут назад
16 студентов поборются за звания мисс и мистера
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"Мисс и Мистера студенчество Липецка - 2018" назовут 2 марта.
Официальная встреча и знакомство с участниками открытого городского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество Липецка – 2018» состоялись накануне.
Как сообщает ДК "Сокол", каждый из конкурсантов получил возможность рассказать о себе, своих увлечениях и планах на жизнь.
По итогам встречи в конкурсе примут участие 16 студентов. Подбодрить и пожелать успеха участникам проекта пришла обладательница титула «Мисс студенчество – 2017» — Кураева Елизавета. Она поделилась тайнами и секретами победы, а также рассказала о трудностях, с которыми предстоит столкнуться участникам при подготовке к конкурсу.
Финалом встречи стала жеребьевка. Каждый из 16 претендентов выбрал свой порядковый номер для прохождения всех этапов конкурса. Чей же номер, в результате, станет самым счастливым, станет известно 2 марта в финале конкурса.
Фото http://dksokol.lipetsk.ru
Как сообщает ДК "Сокол", каждый из конкурсантов получил возможность рассказать о себе, своих увлечениях и планах на жизнь.
По итогам встречи в конкурсе примут участие 16 студентов. Подбодрить и пожелать успеха участникам проекта пришла обладательница титула «Мисс студенчество – 2017» — Кураева Елизавета. Она поделилась тайнами и секретами победы, а также рассказала о трудностях, с которыми предстоит столкнуться участникам при подготовке к конкурсу.
Финалом встречи стала жеребьевка. Каждый из 16 претендентов выбрал свой порядковый номер для прохождения всех этапов конкурса. Чей же номер, в результате, станет самым счастливым, станет известно 2 марта в финале конкурса.
Фото http://dksokol.lipetsk.ru
220