Общество

сегодня, 11:25

Участнику Сталинградской битвы подарили портрет

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#ветеран #Сталинградская битва
Участнику Сталинградской битвы подарили портрет

Юбилей победы в Сталинградской битве отмечался накануне.

Как сообщает Липецкое региональное отделение Российского движения школьников, в День воинской славы России, в день освобождения Сталинграда, кадетский класс гимназии села Ольговка района Липецкой области посетил единственного оставшегося в живых участника Сталинградской битвы Василия Григорьевича Кукина.

Кадеты вручили ему его портрет, который написала наша замечательная Юлия Разводова - учитель музыки и изобразительного искусства. На портрете изображён молодой солдат Василий Кукин - освободитель Сталинграда.

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск.Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.

Фото https://m.vk.com/rdsh_lipetskobl
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#ветеран #Сталинградская битва

Комментарии (2)

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Спасибо героям

44 минуты назад
Только не освободитель, а защитник! Сталинград не был сдан!
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Спасибо

сегодня, 11:35
Василий Григорьевич, здоровья, долгих лет жизни
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