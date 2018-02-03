Общество
сегодня, 11:25
Участнику Сталинградской битвы подарили портрет
Юбилей победы в Сталинградской битве отмечался накануне.
Как сообщает Липецкое региональное отделение Российского движения школьников, в День воинской славы России, в день освобождения Сталинграда, кадетский класс гимназии села Ольговка района Липецкой области посетил единственного оставшегося в живых участника Сталинградской битвы Василия Григорьевича Кукина.
Кадеты вручили ему его портрет, который написала наша замечательная Юлия Разводова - учитель музыки и изобразительного искусства. На портрете изображён молодой солдат Василий Кукин - освободитель Сталинграда.
Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск.Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.
Фото https://m.vk.com/rdsh_lipetskobl
Кадеты вручили ему его портрет, который написала наша замечательная Юлия Разводова - учитель музыки и изобразительного искусства. На портрете изображён молодой солдат Василий Кукин - освободитель Сталинграда.
Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск.Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.
Фото https://m.vk.com/rdsh_lipetskobl
Спасибо героям
Спасибо