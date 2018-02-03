Погода в Липецке

сегодня, 11:22

Южный ветер принесет в Липецкую область потепление до +5

327
#оттепель
Южный ветер принесет в Липецкую область потепление до +5

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в Липецкой области облачно, ночью небольшие, днем временами дождь, мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега, туман, гололед. 

Ветер южный 5-10 м/сек., местами порывы до 20 м/сек. Температура ночью 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачно, ночью небольшие, днем сильные дождь, мокрый снег и снег. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем от 1 до 3 градусов тепла.

327
#оттепель

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