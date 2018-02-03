Липецк украсили гигантские фигуры из снега

Настоящую зимнюю сказку создали в микрорайоне "Университетский".

На территории липецкой школы 29, к которой относится детский сад "Солнечный город", построили гигантские фигуры из снега.



- Зима – это сказочное и прекрасное время года, которое радует нас крепкими морозами, белым и пушистым снегом, - отмечает официальный сайт 29-й школы. - А как радуются снегу наши ребята – это словами не передать! Поэтому, каждую зиму участок школы №29 превращается в сказочный снежный городок с красивыми снежными постройками. Создание снежных построек обогащает зимнюю прогулку, помогает воспитателю рационально организовать время пребывания детей на свежем воздухе, создать условия для развития их самостоятельной игровой, познавательной деятельности и двигательной активности.



Фото sc29un.ru