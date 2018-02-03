Общество

сегодня, 09:55

Липецк украсили гигантские фигуры из снега

1 1308
#снег #образование
3
Липецк украсили гигантские фигуры из снега

Настоящую зимнюю сказку создали в микрорайоне "Университетский".

На территории липецкой школы 29, к которой относится детский сад "Солнечный город", построили гигантские фигуры из снега.

- Зима – это сказочное и прекрасное время года, которое радует нас крепкими морозами, белым и пушистым снегом, - отмечает официальный сайт 29-й школы. - А как радуются снегу наши ребята – это словами не передать! Поэтому, каждую зиму участок школы №29 превращается в сказочный снежный городок с красивыми снежными постройками. Создание снежных построек обогащает зимнюю прогулку, помогает воспитателю рационально организовать время пребывания детей на свежем воздухе, создать условия для развития их самостоятельной игровой, познавательной деятельности и двигательной активности.

Фото sc29un.ru
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
1 1308
#снег #образование
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

франк

сегодня, 10:33
У дома мера нужно слепить огромную свеклу!!! Пусть гордиться!
ответить

Еще в рубрике

Спасатели передают экстренное предупреждение
#шторм
Спасатели передают экстренное предупреждение

4 минуты назад

Общество
В Липецке проходит спортивный праздник в поддержку олимпийцев
#митинг
6
В Липецке проходит спортивный праздник в поддержку олимпийцев

37 минут назад

Общество
16 студентов поборются за звания мисс и мистера
#студент
16 студентов поборются за звания мисс и мистера

55 минут назад

Общество
Участнику Сталинградской битвы подарили портрет
#ветеран #Сталинградская битва
2
Участнику Сталинградской битвы подарили портрет

сегодня, 11:25

Общество
Липецкая область вошла в десятку лидеров по реализации комплекса ГТО
#ГТО
8
Липецкая область вошла в десятку лидеров по реализации комплекса ГТО

сегодня, 09:03

Общество
Наглый охотник за бензином попал на камеру наблюдения
#кража
33
Наглый охотник за бензином попал на камеру наблюдения

сегодня, 07:23

Общество