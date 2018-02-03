Общество
сегодня, 09:03
Липецкая область вошла в десятку лидеров по реализации комплекса ГТО
Рейтинг обнародовало Министерство спорта России.
В Минспорте России состоялось заседание Координационной комиссии по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщает пресс-служба Минспорта России, за текущий период создана нормативно-правовая база комплекса ГТО, в субъектах созданы и действуют 2509 центров тестирования, к выполнению нормативов комплекса ГТО уже приступили 2,9 миллиона россиян. Обладателями знаков отличия комплекса стали 1,2 миллиона человек.
О результатах деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта по итогам внедрения комплекса ГТО в 2014-2017 годах (рейтинг ГТО) и реализации маркетинговой программы сообщил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.
В десятку лидеров по реализации комплекса ГТО вошли следующие регионы:
1. Тюменская область
2. Белгородская область
3. Липецкая область
4. Псковская область
5. Краснодарский край
6. Республика Татарстан
7. Пензенская область
8. Курганская область
9. Ханты-Мансийский Автономный округ
10. Кабардино-Балкарская Республика.
Рейтинг ГТО был сформирован в соответствии с критериями, утвержденными Минспортом России во исполнение распоряжения Правительства России..
Фото http://minsport.gov.ru
О результатах деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта по итогам внедрения комплекса ГТО в 2014-2017 годах (рейтинг ГТО) и реализации маркетинговой программы сообщил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.
В десятку лидеров по реализации комплекса ГТО вошли следующие регионы:
1. Тюменская область
2. Белгородская область
3. Липецкая область
4. Псковская область
5. Краснодарский край
6. Республика Татарстан
7. Пензенская область
8. Курганская область
9. Ханты-Мансийский Автономный округ
10. Кабардино-Балкарская Республика.
Рейтинг ГТО был сформирован в соответствии с критериями, утвержденными Минспортом России во исполнение распоряжения Правительства России..
Фото http://minsport.gov.ru
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