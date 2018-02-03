Общество

сегодня, 09:03

Липецкая область вошла в десятку лидеров по реализации комплекса ГТО

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#ГТО
Липецкая область вошла в десятку лидеров по реализации комплекса ГТО

Рейтинг обнародовало Министерство спорта России.

В Минспорте России состоялось заседание Координационной комиссии по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщает пресс-служба Минспорта России, за текущий период создана нормативно-правовая база комплекса ГТО, в субъектах созданы и действуют 2509 центров тестирования, к выполнению нормативов комплекса ГТО уже приступили 2,9 миллиона россиян. Обладателями знаков отличия комплекса стали 1,2 миллиона человек.

О результатах деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта по итогам внедрения комплекса ГТО в 2014-2017 годах (рейтинг ГТО) и реализации маркетинговой программы сообщил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

В десятку лидеров по реализации комплекса ГТО вошли следующие регионы:
1. Тюменская область
2. Белгородская область
3. Липецкая область
4. Псковская область
5. Краснодарский край
6. Республика Татарстан
7. Пензенская область
8. Курганская область
9. Ханты-Мансийский Автономный округ
10. Кабардино-Балкарская Республика.

Рейтинг ГТО был сформирован в соответствии с критериями, утвержденными Минспортом России во исполнение распоряжения Правительства России..

Фото http://minsport.gov.ru
8 1732
#ГТО

Комментарии (8)

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Дед

сегодня, 11:32
В Нижнем Новгороде в местной школе на уроке физкультуры первоклассница сломала позвоночник, упав с турника. Но на помощь ей никто не * . Крики девочки учителя игнорировали в течение двух часов. Покалеченный ребенок даже не удостоился помощи школьного врача. Сейчас девочка находится в больнице, а школа пытается "урегулировать" конфликт с помощью денег.Все произошло на школьном дворе. Первоклассница по заданию учителя сдавала нормы ГТО и подтягивалась на ржавом турнике. Теперь педагогу * объяснить, по силам ли он выбрал упражнение для восьмилетней девочки и почему лично не страховал ребенка.После такого падения вызвать скорую — это минимум, что должен был сделать любой взрослый вменяемый человек. Но молодой учитель физкультуры Никита Борисов решил, что это всего лишь синяк, и пошел пить чай. Неизвестно, сколько бы еще проплакала в шоковом состоянии первоклассница, если бы за ней не * мама и на руках не отнесла девочку в ближайшую больницу.
ответить

Дед

сегодня, 11:18
И Сталин попытался вернуть школу к прежней модели… Сегодня многими это рассматривается как ошибка «тирана», чудачество... В раздельных школах дети стали лучше развиваться, особенно мальчики. У них постепенно стали исчезать черты, характерные для противоположного пола. Казалось бы, истина восторжествовала. Однако, такой порядок обучения существовал лишь до тех пор, пока был жив Сталин. В 1954 году мальчиков и девочек вновь смешали в общие классы по календарному возрасту.
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саша

сегодня, 11:17
вы лучше расскажите, сдала людка летвинова первую и последнюю олимпийскую медаль ,завоеванную путем откровенного мошенничества, один в один как на выборах-бездари, досыта поросят не смогли накормить за бюджетный счет, какой вам спорт, идите работать-148 процентов
ответить

Дед

сегодня, 11:17
До 1918 года обучение детей было раздельным. 31 мая 1918 года выходит постановление “О введении обязательного совместного обучения”, подписанное комиссаром просвещения Луначарским. В 30-е годы многим, в том числе и новой власти во главе со Сталиным, стали видны негативные последствия “бесполого” обучения. Уже в те годы стал заметен дефицит сильных духом, мужественных и волевых юношей * * в армию. И это * том, что тогда на самом высоком уровне было и физическое, и трудовое, и патриотическое воспитание. Молодежь сдавала нормы ГТО, воспитывалась под лозунгом “Быстрее! Выше! Сильнее!” и т. д.
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Интересно

сегодня, 11:14
Слово П.Р.И.К.А.З. теперь на этом сайте является нецензурным?
ответить

ыкеонол

сегодня, 11:10
Спортом заниматься - это вам не бухать ! Бухать - вот где здоровье нужно... Кто не курит и не пьёт , тот здоровеньким помрёт... Спорт продлевает жизнь ровно на то время когда им занимаешься , так что зря время тратить....
ответить

Интересно

сегодня, 10:19
Когда будет * о награждении золотым значком
ответить

ССЕЛКИ

сегодня, 09:24
Брехня.Как пили так и пьем.
ответить

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