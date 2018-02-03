Происшествия

сегодня, 07:57

«Война» легковушек и маршрутных автобусов продолжается (ФОТО)

21 8764
#Авария #ДТП
8
«Война» легковушек и маршрутных автобусов продолжается (ФОТО)

Очередное столкновения произошло прямо на автобусной остановке.

Очередная авария с участием общественного транспорта произошла минувшим вечером.

В районе 22-х часов на остановке «24-й микрорайон» не поделили дорогу «ВАЗ» и автобус «Мерседес», двигавшийся по 347 маршруту. Водитель легкового автомобиля пытался высадить пассажира на остановке, и в итоге произошло ДТП.

Повреждения у обоих транспортных средств незначительные, но «маршрутка» не смогла продолжить движение и дальше отвезти своих пассажиров.

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Напомним, что это не первый подобный случай за последние дни. В минувшую субботу, 27 января, точно такая же ситуация возникла на остановке «27-й микрорайон»: водитель легкового автомобиля не нашел лучшего места для высадки пассажира, чем автобусная остановка, результат – авария.

Согласно правилам дорожного движения (п. 12.4 ПДД), личное авто может притормозить на остановке общественного транспорта не более чем на 5 минут для высадки пассажира или погрузки/выгрузки багажа. При этом нельзя мешать движению автобусов.

Но на практике происходит так, что водители личного транспорта создают помехи автобусам, и аварий меньше не становится.

IMG_0818.JPG

21 8764
#Авария #ДТП
8

Комментарии (21)

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22 минуты назад
Прошу обратить внимание сотрудников ГИБДД на остановку общественного транспорта 20мкрн, напротив Армады, высадка-посадка пассажиров происходит где угодно включая пешеходный переход, на остановке незаконная "парковка" нелегальных таксистов. Мешают работать общественному транспорту.
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*$*

23 минуты назад
Это быдло маршрутное ведут себя на дорогах очень нагло
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Итог:

сегодня, 11:00
"Безлошадные" требуют увеличить количество маршрутов, продлить время работы,удлинить путь, и чтобы летали, как мухи Автовладельцы мечтают, чтобы им отдали всю дорогу. Фантазёры ждут метро и скоростной трамвай.Остальные просят соблюдать ПДД и строить безопасные, удобные дороги. А реалисты понимают, что ещё мильён лет всё так и останется. Будут "бодаться" и мотать нервы друг лругу.
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Липчанин.

сегодня, 10:46
Это все происходит благодоря коммунальных и дорожных служб . Если остоновки с горем пополам как-то чистят обчину нет высадить людей кроме остоновок негде . А водители автобусов полные дибилы останавливаются на пешиходных переходах на светофорах , невозможно пройти . Поверте остоновку парк победы . Постояло остонавливатся на переходах. Где набирают таких водителей , дибилоидов.
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Житель

сегодня, 10:44
.Там наверное бывшие заключенные работают. Они курят, пьют, ругаются, беспределят на дороге
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макс

сегодня, 10:39
уго у линии светофор установили давно пора !
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Сережа

сегодня, 10:38
А вот если бы карман был - может и разошлись бы. В половине города остановки брошены посреди дороги без карманов. Остановился автобус и жди пока он всю мелочь пересчитает. А если и есть карман, то эти красавицы заезжают в него так, что задница все равно на свободной полосе остается...
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Пассажир

сегодня, 10:29
Запретить водителям личных авто останавливаться на остановках общественного транспорта! Высаживать не менее, чем за 30 метров, не развалятся - дойдут!!!
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Интересно ?

сегодня, 10:11
№351 закрывается или нет? люди говорят закрывается город 48 пишет что нет https://gorod48.ru/news/610113/ уже в Воскресенье 11.02.2018 перевозчик №351 -ого маршрута распродает свои автобусы.
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Дальше хуже

сегодня, 10:07
Водителей всяких хватает! Попробуйти целый день покататся по городу с такими юздиками и посмотрим, как вы рулить будите к вечеру)
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