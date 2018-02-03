«Война» легковушек и маршрутных автобусов продолжается (ФОТО)

Очередное столкновения произошло прямо на автобусной остановке.

Очередная авария с участием общественного транспорта произошла минувшим вечером.

В районе 22-х часов на остановке «24-й микрорайон» не поделили дорогу «ВАЗ» и автобус «Мерседес», двигавшийся по 347 маршруту. Водитель легкового автомобиля пытался высадить пассажира на остановке, и в итоге произошло ДТП.

Повреждения у обоих транспортных средств незначительные, но «маршрутка» не смогла продолжить движение и дальше отвезти своих пассажиров.







Напомним, что это не первый подобный случай за последние дни. В минувшую субботу, 27 января, точно такая же ситуация возникла на остановке «27-й микрорайон»: водитель легкового автомобиля не нашел лучшего места для высадки пассажира, чем автобусная остановка, результат – авария.

Согласно правилам дорожного движения (п. 12.4 ПДД), личное авто может притормозить на остановке общественного транспорта не более чем на 5 минут для высадки пассажира или погрузки/выгрузки багажа. При этом нельзя мешать движению автобусов.

Но на практике происходит так, что водители личного транспорта создают помехи автобусам, и аварий меньше не становится.





