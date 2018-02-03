Наглый охотник за бензином попал на камеру наблюдения

Пострадавший от кражи

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Кража бензина из автомобиля "Нива" совершенная ночью 2 февраля во дворе дома №52 по улице Стаханова в Липецке попала на камеру наблюдения. На записи, которую прислал GOROD48 владелец российского автомобиля, удивительно наглое поведение вора.



Мужчина подъезжает к припаркованным машинам, спокойно сливает бензин из "Нивы", и так же не торопясь и ничего не опасаясь заливает украденное топливо в бак своей машины.



Как пишет пострадавший липчанин, вероятно у вора был сообщник, который отключил свет во дворе как раз перед приездом охотника за топливом. К тому же, именно этот человек, по мнению липчанина, может быть причастен к кражам аккумуляторов из автомобилей совершенных недавно на кольце Стаханова - Белана.