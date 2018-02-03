Общество

сегодня, 07:23

Наглый охотник за бензином попал на камеру наблюдения

33 9717
#кража
8
Наглый охотник за бензином попал на камеру наблюдения

Пострадавший от кражи 

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Кража бензина из автомобиля "Нива" совершенная ночью 2 февраля во дворе дома №52 по улице Стаханова в Липецке попала на камеру наблюдения. На записи, которую прислал GOROD48 владелец российского автомобиля, удивительно наглое поведение вора.

Мужчина подъезжает к припаркованным машинам, спокойно сливает бензин из "Нивы", и так же не торопясь и ничего не опасаясь заливает украденное топливо в бак своей машины.

Как пишет пострадавший липчанин, вероятно у вора был сообщник, который отключил свет во дворе как раз перед приездом охотника за топливом. К тому же, именно этот человек, по мнению липчанина, может быть причастен к кражам аккумуляторов из автомобилей совершенных недавно на кольце Стаханова - Белана.
33 9717
#кража
8

Комментарии (33)

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Плевать

34 минуты назад
Ну а что гудежа изоляторы иноавтохлама не слышно...типа за д рали тазоводы с полным баком ездить,а у нас кредит и зимний лимит * !!! Ну а так чувачок теперь будет даже косо брошенного взгляда поб з дюкивать и взор свой отводить. И валидол не поможет. Можно даже специально рулил на таких бибиках рассматривать,вот * ,как детектор лжи
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Дяденьке на стареньком лансере

сегодня, 11:32
На диком тоже стоит нексия с гнилыми порогами,в ней полный бак,хозяин не отписывается уже два года,можно сливать.....
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Тем, у кого такая проблема.

сегодня, 11:30
Все эти крышки с замочками, а том числе кодовыми - ерунда. У меня их все переломали и постоянно сливали бензин, пока не поставил геркон, подключенный к сигнализации, на лючок бензобака. 2 года уже тишина и покой. Раза 3 сунулись, охренели от неожиданности и больше не лезут. А сливают обычно вдвоем - один сидит в машине рядом, другой сливает.
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....

сегодня, 11:22
Недавно тоже слили, п..дрило поймать и * этим бензином.
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А ещё

сегодня, 11:22
Некоторые участковые Машины в кредит покупают, а в качестве взяток за отказные предлагают его гасить в банке. Нормально, да?
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Для кореша

сегодня, 11:17
Ты про запутывание следов сам догадался, или подсказал кто?
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Для кореша

сегодня, 11:15
Начальник УВД может быть и много зарабатывает а участковые наверно мало, раз они с бабок на мини рынках деньги собирают и с точек самогонных по тысячи в месяц, и бензин государственный в свои машины заливают. Ну ты по ходу сам знаешь всё!
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Владельцу Нивы

сегодня, 11:09
Всё это мелочи жизни. Вор слил всего литра два, ущерб на сто рублей. Поставьте на бензобак крышку с замком...Вероятно, не от хорошей жизни мужик на иномарке пошел сливать бензин. Эти два литра бензина Ваша милостыня этому нищеброду на иномарке.
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Кама

сегодня, 10:53
Мой знакомый * свой старенький автомобиль у своего подъезда, там были серьёзные проблемы с двигателем и ремонтировать он машину не собирался вовсе, т.к. нет смысла)))) Через неделю сняли аккумулятор. Заявление и т.п. было написано, * отказ. Потом, от отчаяния, он в бак своей сломанной старушки залил * , с добавлением Нитро лака)))) * украли и кто украл стало понятно, т.к. машину вора чувака было не видно около месяца)))) Там ремонт не копеечный. Делайте выводы
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йобарь-пекарь

сегодня, 10:46
ну а что вы хотели, бенз подорожал а ездить хоцца
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