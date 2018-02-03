Общество

вчера, 20:31

Липецк на дне «мусорного рейтинга», а в Ельце «не так все запущено»

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#мусор #
Липецк на дне «мусорного рейтинга», а в Ельце «не так все запущено»

Раздельный сбор мусора для липчан недоступен

Гринпис России выпустил вторую версию рейтинга доступности раздельного сбора в городах с населением от 100 тысяч человек. В основу рейтинга легли данные, предоставленные властями более 160 городов по запросу Гринпис. В расчёт брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

Липецк в этом рейтинге на 81 месте. Для сравнения, наши соседи, воронежцы - на 23 месте. Впрочем, тамбовчане  еще ниже - на 85 месте.

А вот Елец - на 65 месте. У ельчан больше возможностей собирать мусор раздельно.

Лидером рейтинга стали подмосковные Мытищи. Доступ к придомовому раздельному сбору там имеют 93% горожан. В первую пятёрку вошли Альметьевск (86%), Волжский (84%), Октябрьский (81%) и Саранск (80%).

В первом рейтинге Липецк был на 73 месте.



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#мусор #

Комментарии (1)

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Парамон

58 минут назад
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