Культура

вчера, 19:57

В Городском ДК отметят юбилей народного коллектива

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#хор #ДК
В Городском ДК отметят юбилей народного коллектива

Хор выступал во многих городах России.

10 февраля в концертном зале Городского Дворца культуры состоится юбилейный концерт народного академического хора «Россия», посвященный 40-летию коллектива (руководитель Лина Бунеева).

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, коллектив создан в 1977 году. В 1987 году присвоено звание «Народный». Участниками хора являются преподаватели учебных заведений, студенты, сотрудники УВД, рабочие, служащие и пенсионеры. Творческая деятельность хора направлена на изучение хоровой музыки от русской народной песни до оперной классики. Коллектив выступает перед жителями сел и городов Липецкой области, побывал во многих городах России: Москва, Псков, Рязань, Орел, Курск, Волгоград. Академический хор неоднократный лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.

Фото culture48.ru
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#хор #ДК

Комментарии (3)

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Парамон

58 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Друг

вчера, 22:12
Начало в 14.00 10 февраля в ДК ЛТЗ.
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Мальчики, срочно нужно ваше мнение!!!

вчера, 20:04
Мне нужно увеличить грудь, или так хорошо??? Посмотрите у меня в профиле фото и напишите, * )) >> 18pop.ru
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