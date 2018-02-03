В Городском ДК отметят юбилей народного коллектива

Хор выступал во многих городах России.

10 февраля в концертном зале Городского Дворца культуры состоится юбилейный концерт народного академического хора «Россия», посвященный 40-летию коллектива (руководитель Лина Бунеева).



Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, коллектив создан в 1977 году. В 1987 году присвоено звание «Народный». Участниками хора являются преподаватели учебных заведений, студенты, сотрудники УВД, рабочие, служащие и пенсионеры. Творческая деятельность хора направлена на изучение хоровой музыки от русской народной песни до оперной классики. Коллектив выступает перед жителями сел и городов Липецкой области, побывал во многих городах России: Москва, Псков, Рязань, Орел, Курск, Волгоград. Академический хор неоднократный лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.



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