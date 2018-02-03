Здоровье

вчера, 19:41

Студентов 12 вузов, техникумов и лагерей Липецка охватят профилактикой

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#образование #медицина
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Студентов 12 вузов, техникумов и лагерей Липецка охватят профилактикой

В Липецкой области стартует профилактическое мероприятие.

В Липецкой области стартует профилактическая акция для студентов ССУЗов и ВУЗов Липецка «Знаю, действую, живу!», направленная на пропаганду ЗОЖ и профилактику социально значимых заболеваний среди студентов ССУЗов и ВУЗов Липецка, а также воспитанников детских оздоровительных лагерей.

Как сообщает Управление здравоохранения Липецкой области, в Липецком техникуме городского хозяйства и отраслевых технологий» состоялся старт профилактической акции «Знаю, действую, живу!». В рамках акции специалисты крупнейших медицинских организаций области провели лекционные занятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально значимых заболеваний. Всего в акции приняли участие более 150 студентов.

Следующая акция состоится в Липецком государственном техническом университете. Всего же в 2018 году данное профилактическое мероприятие пройдет в 12 учреждениях Липецка.
5 741
#образование #медицина
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Комментарии (5)

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Парамон

57 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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ДОЦЕНТ

вчера, 22:49
Студенты должны учиться а не заниматься хренью типа ЗОЖ! Грузят студентов всякой ерундой а потом удивляемся, почему врачи тупые, инженера рукожопые, учителя бестолковые.....
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грам

вчера, 20:06
студенты лагерей это кто? Кто на заочке учится и в тюрьме сидит
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Мальчики, срочно нужно ваше мнение!!!

вчера, 20:05
Мне нужно увеличить грудь, или так хорошо??? Посмотрите у меня в профиле >> 18pop.ru
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А проект Здоровый регион это про другое?

вчера, 20:01
Или студенты ссузов и вузов не годятся для данных проекта?
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