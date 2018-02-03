Студентов 12 вузов, техникумов и лагерей Липецка охватят профилактикой

В Липецкой области стартует профилактическое мероприятие.

В Липецкой области стартует профилактическая акция для студентов ССУЗов и ВУЗов Липецка «Знаю, действую, живу!», направленная на пропаганду ЗОЖ и профилактику социально значимых заболеваний среди студентов ССУЗов и ВУЗов Липецка, а также воспитанников детских оздоровительных лагерей.



Как сообщает Управление здравоохранения Липецкой области, в Липецком техникуме городского хозяйства и отраслевых технологий» состоялся старт профилактической акции «Знаю, действую, живу!». В рамках акции специалисты крупнейших медицинских организаций области провели лекционные занятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально значимых заболеваний. Всего в акции приняли участие более 150 студентов.



Следующая акция состоится в Липецком государственном техническом университете. Всего же в 2018 году данное профилактическое мероприятие пройдет в 12 учреждениях Липецка.