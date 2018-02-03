В Липецкой области мокрый снег и до +4

3 февраля в тыловой части уходящего циклона на территории Липецкой области ожидаются небольшие осадки.

4-5 февраля с прохождением южного циклона через Центральный Федеральный округ ожидаются осадки различной интенсивности в виде дождя, мокрого снега, снега, местами гололед, с усилением южного ветра. 5 февраля с затоком холодного воздуха в регионе ожидается понижение температуры воздуха. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза, что на 6-10 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно небольшие осадки: снег, мокрый снег и дождь, местами туман, гололед. Ветер южный 7-12 м/сек. Температура ночью -2 -7 градусов, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.

Самым теплым день 3 февраля в Липецке был в 1914 году: +3 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1956 году — 36 градусов мороза.