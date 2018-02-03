Общество

вчера, 17:45

В Липецке назвали 10 лучших педагогов дополнительного обоазования

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#образование
В Липецке назвали 10 лучших педагогов дополнительного обоазования

2018 год - год 100-летия дополнительного образования в России.

Определены участники второго тура городского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, по итогам первого тура конкурса, включавшего творческую самопрезентацию педагога и защиту дополнительной общеразвивающей программы, борьбу во втором туре продолжат 10 педагогов.

Это Юна Владимировна Чейс (ЭЦ «ЭкоСфера»), Екатерина Николаевна Акимова (СШ №15), Светлана Владимировна Скрулетова (центр «Надежда»), Евгений Борисович Чернявский (гимназия №69), Мария Николаевна Иванова (ДДТ «Лира»), Борис Вадимович Милонов (ДТ «Октябрьский»), Елена Викторовна Соловьева (ЦРТ «Сокол»), Евгения Михайловна Егорова (ЦТТ «Новолипецкий»), Снежана Алексеевна Леликова (ЦРТДиЮ «Советский»), Галина Анатольевна Воскобойникова (ЦРТ «Левобережный»).

Педагогам предстоит провести открытое занятие и принять участие в испытании «Импровизация». Открытые занятия состоятся 16 и 19 февраля, конкурсное испытание «Импровизация» запланировано на 22 февраля. Все мероприятия пройдут в ЦРТ «Левобережный».

Фото doal.ru
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#образование

Комментарии (5)

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Парамон

46 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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artur436

вчера, 20:50
Тяга к курению "умирает" за один день если воспользоваться дедовским советом Я и сам был заядлым курильщиком, курил больше 20 лет и пробовал бросать тысячу раз, но больше пары недель не мог продержатся, а этот метод помог http://tyn.ee/nekuri - полгода не курю и не тянет!
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Мальчики, срочно нужно ваше мнение!!!

вчера, 20:07
Мне нужно увеличить грудь, или так хорошо??? Профиль jumasha5 на 18pop.ru
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А можно так?

вчера, 19:53
А почему площадка для конкурсных испытаний это место работы одного из конкурсантов?
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Анника

вчера, 18:32
"дополнительного обоазования", автору вот точно не помешает дополнительное образование...
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