В Липецке назвали 10 лучших педагогов дополнительного обоазования

2018 год - год 100-летия дополнительного образования в России.

Определены участники второго тура городского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».



Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, по итогам первого тура конкурса, включавшего творческую самопрезентацию педагога и защиту дополнительной общеразвивающей программы, борьбу во втором туре продолжат 10 педагогов.



Это Юна Владимировна Чейс (ЭЦ «ЭкоСфера»), Екатерина Николаевна Акимова (СШ №15), Светлана Владимировна Скрулетова (центр «Надежда»), Евгений Борисович Чернявский (гимназия №69), Мария Николаевна Иванова (ДДТ «Лира»), Борис Вадимович Милонов (ДТ «Октябрьский»), Елена Викторовна Соловьева (ЦРТ «Сокол»), Евгения Михайловна Егорова (ЦТТ «Новолипецкий»), Снежана Алексеевна Леликова (ЦРТДиЮ «Советский»), Галина Анатольевна Воскобойникова (ЦРТ «Левобережный»).



Педагогам предстоит провести открытое занятие и принять участие в испытании «Импровизация». Открытые занятия состоятся 16 и 19 февраля, конкурсное испытание «Импровизация» запланировано на 22 февраля. Все мероприятия пройдут в ЦРТ «Левобережный».



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