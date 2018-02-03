Общество

вчера, 17:45

С начала года работу искали 2,4 тысячи липчан

16 872
#рынок труда #безработица
С начала года работу искали 2,4 тысячи липчан

Сейчас в Липецкой области 2,8 тысячи безработных.

Как сообщает региональное управление труда и занятости, с начала этого года в службу занятости обратились 2,4 тысячи человек, что на 10,7% меньше аналогичного периода 2017 года.

Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 1,8 тысячи человек, из них 1,6 тысячи человек - на постоянную работу.

В общественных работах приняли участие 43 безработных и ищущих работу граждан.

В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 37 незанятых инвалидов, из них 13 человек трудоустроено или 35,1%.

По состоянию на 1 февраля, численность безработных составила 2,8 тысячи человек, уровень безработицы – 0,5%, на аналогичную дату 2017 года соответственно 3,4 тысячи человек и 0,6%.

В службе занятости числится 8,6 тысячи вакантных мест. Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации – требуются 1,8 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – 900 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 200 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 700 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 800 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,3 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,1 тысячи человек другие.
16 872
#рынок труда #безработица

Комментарии (16)

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Парамон

48 минут назад
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Статистика

вчера, 22:55
И 40 тыщ * хохлов воровали люки и колеса с машин русских людей
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Ага

вчера, 22:41
Даже заработанные не отдают. Я вам перечислю некоторые организации -строй союз который строит бассейн в кузьминских отвержках. ООО АДС механизаторов3б Шевелёв А Е .
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Рикитави

вчера, 22:31
Только 18 марта не за пу---на.
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Серый

вчера, 22:13
Как перед сраными выборами так и не поругаешся)))
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Серый

вчера, 22:11
почему звездочки вместо слов стали появляться - где свобода слова?
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Серый

вчера, 22:10
Все * цифры * , извените меня за мат.
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Серый

вчера, 22:09
И не надо про запад говорить, сравнивать нечего. Хотя и у них не все в шоколаде, бомжи * и у них, * побольше чем у нас, но их хотя бы кормят 3 раза в день. Везде проблемы - но мы можем хотя бы лечиться в разы дешевле, их страховка годовая порядка заработка нашего охранника тоже за год. Если бы у нас ввели такую Х..НЮ, то думаю некоторые регионы погрузились бы в хаос и горели бы машины с покрышками - ЧЕЧНЯ №3 не * Господь этого.
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Серый

вчера, 22:00
Отчитаться надо перед высшим руководством, а по факту 15 000 рублей и те на руки выдают )) какая пенсия тебе будет начислена? Да и дожить до нее надо, в магазинах 1000 надо потратить на хлеб, молоко и сыр + сигареты или пивка попить, хотя от пива можно и отказаться и это ежедневная надобность, кто то скажет жируешь но хочется натурального продукта, а он не дешев. Колбасные изделия из мяса в мечтах обычного рабочего, замена натуральной колбасы - ВАРЕНАЯ, а хочется и копченой скушать
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педро андриано

вчера, 21:49
а как обстоят дела с созданием рабочих для инвалидов всё ли то закупили оборудование? юристы занятости? или не разобравшись дали добро Прокуратура вернёт в казну и это правильно!
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