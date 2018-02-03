С начала года работу искали 2,4 тысячи липчан

Сейчас в Липецкой области 2,8 тысячи безработных.

Как сообщает региональное управление труда и занятости, с начала этого года в службу занятости обратились 2,4 тысячи человек, что на 10,7% меньше аналогичного периода 2017 года.



Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 1,8 тысячи человек, из них 1,6 тысячи человек - на постоянную работу.



В общественных работах приняли участие 43 безработных и ищущих работу граждан.



В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 37 незанятых инвалидов, из них 13 человек трудоустроено или 35,1%.



По состоянию на 1 февраля, численность безработных составила 2,8 тысячи человек, уровень безработицы – 0,5%, на аналогичную дату 2017 года соответственно 3,4 тысячи человек и 0,6%.



В службе занятости числится 8,6 тысячи вакантных мест. Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации – требуются 1,8 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – 900 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 200 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 700 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 800 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,3 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,1 тысячи человек другие.