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вчера, 16:23

Ульяновским курсантам объявлен выговор за скандальное видео

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#Ульяновские курсанты #видео #выговор #скандал
Ульяновским курсантам объявлен выговор за скандальное видео

Никто из молодых людей не отчислен.

Курсантам Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), снявшим скандальный видеоролик, объявили выговор, - сообщили РИА-Новости в вузе.

"Курсанты нарушили требования устава учебного заведения. В соответствии с этим им объявлен выговор. С первокурсниками и их родителями были проведены беседы", — сказала собеседница.

Она подчеркнула, что первокурсники продолжают учебу, никого из них не отчислили.

Кадры, на которых почти догола раздетые курсанты танцуют под песню Бенни Бенасси "Satisfaction", вызвали бурные споры. В Росавиации пообещали применить самые жесткие меры к 14 первокурсникам и руководству УИГА — вплоть до отчисления и увольнения. Однако Приволжская транспортная прокуратура не нашла в ролике никаких нарушений законодательства и правил вуза.

Многие выступили в защиту авторов видео. Петицию с призывом не отчислять их подписали почти 90 тысяч человек, а в Сети появились многочисленные пародии, снятые в поддержку ульяновских курсантов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также высказался против отчисления, а самим молодым людям посоветовал извиниться перед родителями.

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#Ульяновские курсанты #видео #выговор #скандал

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