В Липецке карантин объявлен в 30-ти школах

Одна школа ушла на карантин полностью.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 2 февраля, частичный карантин объявлен в 29-ти школах Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 144 класса. Частично приостановлены занятия в школах № 3, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 62, 63, 65, 66, 69, 70.



Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в лицее №3 приостановлены занятия в 5 классах, школе №5 закрыто на карантин 3 класса, школах №8, 9 – по 1 классу, гимназии №12 – 5 классов, школе №14 – 3 класса, школе №18 – 10 классов, школах №21, 28, 30, 36, 51, 70 – по 1 классу, школе №29 – 3 класса, школе №33 (45 классов), школе №37 – 10 классов, школе №38 – 2 класса, школе №40 – 5 классов, школе №41 – 8 классов, школе №42 – 6 классов, школе №44 – 3 класса, школе №46 – 2 класса, школе №49 – 5 классов, школе №52 – 2 класса, школе №62 – 2 класса, школе №63 – 5 классов, школе №65 – 2 класса, лицее №66 – 7 классов, гимназии №69 – 3 класса.



Полностью закрыта на карантин школа №41. Занятия там приостановлены со 2 по 11 февраля.



Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».



Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.



Напомним, на минувшей неделе в Липецке зарегистрирован 4421 случай ОРВИ (71,6% всех случаев по области), что ниже уровня эпидемического порога. Как и в целом по области, 78% всех случаев приходится на детей в возрасте до 14 лет.