Здоровье

вчера, 16:10

В Липецке карантин объявлен в 30-ти школах

19 3762
#карантин #ОРВИ #грипп
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В Липецке карантин объявлен в 30-ти школах

Одна школа ушла на карантин полностью.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 2 февраля, частичный карантин объявлен в 29-ти школах Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 144 класса. Частично приостановлены занятия в школах № 3, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 62, 63, 65, 66, 69, 70.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в лицее №3 приостановлены занятия в 5 классах, школе №5 закрыто на карантин 3 класса, школах №8, 9 – по 1 классу, гимназии №12 – 5 классов, школе №14 – 3 класса, школе №18 – 10 классов, школах №21, 28, 30, 36, 51, 70 – по 1 классу, школе №29 – 3 класса, школе №33 (45 классов), школе №37 – 10 классов, школе №38 – 2 класса, школе №40 – 5 классов, школе №41 – 8 классов, школе №42 – 6 классов, школе №44 – 3 класса, школе №46 – 2 класса, школе №49 – 5 классов, школе №52 – 2 класса, школе №62 – 2 класса, школе №63 – 5 классов, школе №65 – 2 класса, лицее №66 – 7 классов, гимназии №69 – 3 класса.

Полностью закрыта на карантин школа №41. Занятия там приостановлены со 2 по 11 февраля.

Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.

Напомним, на минувшей неделе в Липецке зарегистрирован 4421 случай ОРВИ (71,6% всех случаев по области), что ниже уровня эпидемического порога. Как и в целом по области, 78% всех случаев приходится на детей в возрасте до 14 лет.
19 3762
#карантин #ОРВИ #грипп
2

Комментарии (19)

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Парамон

48 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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artur436

вчера, 20:50
Тяга к курению "умирает" за один день если воспользоваться дедовским советом Я и сам был заядлым курильщиком, курил больше 20 лет и пробовал бросать тысячу раз, но больше пары недель не мог продержатся, а этот метод помог http://tyn.ee/nekuri - полгода не курю и не тянет!
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ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

вчера, 20:38
ВИДИМО НА КАРАНТИН НИКОГДА НЕ ЗАКРОЮТ!ТАК ПОШЛИТЕ ВЫ ПОДАЛЬШЕ!ЗАКРЫВАЙТЕ-ЗАКРЫВАЙТЕ ОТДЕЛЬНО КЛАССЫ,ТОЛЬКО ОТ ЭТОГО БОЛЕЮЩИХ НЕ УМЕНЬШИТЬСЯ И ВАШИХ МОЗГОВ ТОЖЕ!УДАЧИ,ДЫШИТЕ ГЛУБОКО И СМОТРИТЕ НЕ ПЕРНЕТЕ ОТ ВАШИХ ПРОТИВОЭПЕДЕМИЧЕСКИХ * !ЧИТАТЬ ЭТО УЖЕ ТОШНО!!!!
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ЕВГЕНИЙ

вчера, 20:15
закройте вы уже все школы, хватит держать, погода только ухудшается
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Мальчики, срочно нужно ваше мнение!!!

вчера, 20:08
Мне нужно увеличить грудь, или так хорошо??? Профиль jumasha5 на 18pop.ru
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а вы не знали?

вчера, 19:50
наталья, школа как бы"43" уже давно к ГОРОДУ уже не относится )) Поэтому все вопросы к ОБЛАСТИ...
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62

вчера, 19:33
Почему 2 класса если нужно закрывать полностью !!!!!
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наталья

вчера, 19:22
школа 43 закрыта на карантин с 31 января, на сайте школы есть сообщение, а официально в сводках департамента образования её нет. Может быть ребёнку надо посещать занятия?
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Ксения

вчера, 18:53
У моего ребенка из класса в 30 человек,школу посещают всего 12! Почему никто не объявляет общий карантин?Медики явно не справляются с таким наплывом больных!
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Директор школы МБОУ СОШ№50

вчера, 18:42
)(уй вам а не карантин
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