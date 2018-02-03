В Липецкой области запланированные мероприятия по развитию туризма выполнены более чем на 90%

Такие данные приводит Федеральное агентство по развитию туризма.

Федеральное агентство по туризму подвело итоги федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы».



Как сообщает Ростуризм, по итогам 2017 года объем финансирования строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней в 22 субъектах РФ составил 5,02 млрд рублей. Из них за счет средств федерального бюджета – 3,37 млрд. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1,65 млрд. рублей.



Всего в 2017 году Программой предусмотрено строительство 36 объектов обеспечивающей инфраструктуры в 23 туристских кластерах.



По состоянию на 1 января 2018 года, 17 субъектов РФ выполнили запланированные мероприятия на 100%. В 4 субъектах РФ запланированные мероприятия выполнены более чем на 90%: Ставропольский край (ТРК «Эко-курорт Камминводы»), Липецкая область (АТК «Задонщина»), Мурманская область (ТРК «Хибины»), Тверская область (РК «Верхневолжский»).



В Липецкой области в 2017 году завершено строительство набережной реки Дон, а также построены сети водоотведения для инвестиционных объектов, введен в эксплуатацию объект обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Задонщина».



Всего в период с 2011 по 2017 годы в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы» осуществлялось строительство инвестиционных проектов на общую сумму более 102,2 млрд рублей, из них средств федерального бюджета – 21,2 млрд рублей, бюджета субъектов РФ – 6,9 млрд, рублей и внебюджетных источников - 74,1 млрд рублей.



В настоящее время в программе участвуют 35 регионов РФ, где реализуются инвестиционные проекты по созданию 45 кластеров, в том числе: 38 туристско-рекреационных и 7 автотуристских кластеров.



Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов РФ предусматривают создание 201 объекта обеспечивающей инфраструктуры. Из них 140 объектов введено в эксплуатацию, 41 находится на стадии строительства, 20 объектов построены, но пока не введены в эксплуатацию.



В 14 кластерах 13 субъектов РФ введены в эксплуатацию все объекты обеспечивающей инфраструктуры, предусмотренные соглашениями.



В Липецкой области введены в эксплуатацию 11 объектов (ТРК «Елец»).



Сводными планами развития туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в субъектах РФ, участвующих в Программе, предусмотрено создание 584 объектов туристской инфраструктуры. Из них 244 введены в эксплуатацию, 252 находятся на стадии строительства, 88 построены, но не введены в эксплуатацию.



В четырех кластерах четырех субъектов Российской Федерации введены в эксплуатацию все объекты туристской инфраструктуры, предусмотренные Сводным планом.