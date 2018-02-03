Культура

вчера, 15:51

В Липецкой области запланированные мероприятия по развитию туризма выполнены более чем на 90%

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#туризм
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В Липецкой области запланированные мероприятия по развитию туризма выполнены более чем на 90%

Такие данные приводит Федеральное агентство по развитию туризма.

Федеральное агентство по туризму подвело итоги федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы».

Как сообщает Ростуризм, по итогам 2017 года объем финансирования строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней в 22 субъектах РФ составил 5,02 млрд рублей. Из них за счет средств федерального бюджета – 3,37 млрд. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1,65 млрд. рублей.

Всего в 2017 году Программой предусмотрено строительство 36 объектов обеспечивающей инфраструктуры в 23 туристских кластерах.

По состоянию на 1 января 2018 года, 17 субъектов РФ выполнили запланированные мероприятия на 100%. В 4 субъектах РФ запланированные мероприятия выполнены более чем на 90%: Ставропольский край (ТРК «Эко-курорт Камминводы»), Липецкая область (АТК «Задонщина»), Мурманская область (ТРК «Хибины»), Тверская область (РК «Верхневолжский»).

В Липецкой области в 2017 году завершено строительство набережной реки Дон, а также построены сети водоотведения для инвестиционных объектов, введен в эксплуатацию объект обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Задонщина».

Всего в период с 2011 по 2017 годы в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы» осуществлялось строительство инвестиционных проектов на общую сумму более 102,2 млрд рублей, из них средств федерального бюджета – 21,2 млрд рублей, бюджета субъектов РФ – 6,9 млрд, рублей и внебюджетных источников - 74,1 млрд рублей.

В настоящее время в программе участвуют 35 регионов РФ, где реализуются инвестиционные проекты по созданию 45 кластеров, в том числе: 38 туристско-рекреационных и 7 автотуристских кластеров.

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов РФ предусматривают создание 201 объекта обеспечивающей инфраструктуры. Из них 140 объектов введено в эксплуатацию, 41 находится на стадии строительства, 20 объектов построены, но пока не введены в эксплуатацию.

В 14 кластерах 13 субъектов РФ введены в эксплуатацию все объекты обеспечивающей инфраструктуры, предусмотренные соглашениями.

В Липецкой области введены в эксплуатацию 11 объектов (ТРК «Елец»).

Сводными планами развития туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в субъектах РФ, участвующих в Программе, предусмотрено создание 584 объектов туристской инфраструктуры. Из них 244 введены в эксплуатацию, 252 находятся на стадии строительства, 88 построены, но не введены в эксплуатацию.

В четырех кластерах четырех субъектов Российской Федерации введены в эксплуатацию все объекты туристской инфраструктуры, предусмотренные Сводным планом.
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#туризм
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Комментарии (4)

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Парамон

50 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Мальчики, срочно нужно ваше мнение!!!

вчера, 20:09
Мне нужно увеличить грудь, или так хорошо??? Профиль jumasha5 на 18pop.ru
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Житель

вчера, 17:36
А что у нас туризмить? или всеобщая нищета на лицезрение? позора не боятся?
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Как то

вчера, 16:04
Не вяжется с результатами проверки счётной палаты. Определитесь ужО с линией партии..))
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