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вчера, 18:56

Липецкая вечЁрка: нападение на пенсионерку, оскорбление прокурора и рейтинг маршрутов-призраков

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: нападение на пенсионерку, оскорбление прокурора и рейтинг маршрутов-призраков
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 2 февраля.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про известного общественника Дмитрия Пашинова. 24 мая прошлого года, как считает Пашинов, на почве его общественной деятельности, у него возник конфликт с заместителем прокурора Добровского района Андреем Пажетных. Словесная перебранка с «государевым» человеком привела к тому, что Дмитрий стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Не меньше липчан в пятницу волновали криминальные сводки. 1 февраля в реанимационное отделение ГУЗ «Лебедянская ЦРБ» доставили избитую 84-летнюю жительницу села Ольховец. По подозрению в нападении на женщину задержан ее 20-летний ранее судимый односельчанин.

Самое бурное обсуждение дня — коррупционный скандал. 55-летнюю Антонину Орлову на два месяца арестовал по предъявленному ей обвинению Правобережный суд Липецка. В суд ее этапировали из Москвы - бывший замначальника УФСИН по Липецкой области работала на руководящей должности в главном управлении ФСИН РФ. Преступление касается контракта на поставку масла на сумму в 64,8 млн рублей.

Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся мира состоятельных липчан. В топ-10 списка самой дорогой недвижимости России оказалось и предложение из Липецка. У нас за 29 млн рублей продают 5-комнатную квартиру в еще не сданном в эксплуатацию доме на улице Балмочных. Жилье можно приобрести в ипотеку. Платеж составит 296 405 рублей в месяц.

Вместе с этим своя порция эмоций сегодня досталось рейтингу ожидания автобусов. Ориентируясь на ваши комментарии, мы выбрали маршруты, на которые жаловались больше других.

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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (3)

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Парамон

55 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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artur436

вчера, 20:49
Тяга к курению "умирает" за один день если воспользоваться дедовским советом Я и сам был заядлым курильщиком, курил больше 20 лет и пробовал бросать тысячу раз, но больше пары недель не мог продержатся, а этот метод помог http://tyn.ee/nekuri - полгода не курю и не тянет!
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Мальчики, срочно нужно ваше мнение!!!

вчера, 20:06
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