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вчера, 18:56
Липецкая вечЁрка: нападение на пенсионерку, оскорбление прокурора и рейтинг маршрутов-призраков
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 2 февраля.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про известного общественника Дмитрия Пашинова. 24 мая прошлого года, как считает Пашинов, на почве его общественной деятельности, у него возник конфликт с заместителем прокурора Добровского района Андреем Пажетных. Словесная перебранка с «государевым» человеком привела к тому, что Дмитрий стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).
Не меньше липчан в пятницу волновали криминальные сводки. 1 февраля в реанимационное отделение ГУЗ «Лебедянская ЦРБ» доставили избитую 84-летнюю жительницу села Ольховец. По подозрению в нападении на женщину задержан ее 20-летний ранее судимый односельчанин.
Самое бурное обсуждение дня — коррупционный скандал. 55-летнюю Антонину Орлову на два месяца арестовал по предъявленному ей обвинению Правобережный суд Липецка. В суд ее этапировали из Москвы - бывший замначальника УФСИН по Липецкой области работала на руководящей должности в главном управлении ФСИН РФ. Преступление касается контракта на поставку масла на сумму в 64,8 млн рублей.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся мира состоятельных липчан. В топ-10 списка самой дорогой недвижимости России оказалось и предложение из Липецка. У нас за 29 млн рублей продают 5-комнатную квартиру в еще не сданном в эксплуатацию доме на улице Балмочных. Жилье можно приобрести в ипотеку. Платеж составит 296 405 рублей в месяц.
Вместе с этим своя порция эмоций сегодня досталось рейтингу ожидания автобусов. Ориентируясь на ваши комментарии, мы выбрали маршруты, на которые жаловались больше других.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про известного общественника Дмитрия Пашинова. 24 мая прошлого года, как считает Пашинов, на почве его общественной деятельности, у него возник конфликт с заместителем прокурора Добровского района Андреем Пажетных. Словесная перебранка с «государевым» человеком привела к тому, что Дмитрий стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).
Не меньше липчан в пятницу волновали криминальные сводки. 1 февраля в реанимационное отделение ГУЗ «Лебедянская ЦРБ» доставили избитую 84-летнюю жительницу села Ольховец. По подозрению в нападении на женщину задержан ее 20-летний ранее судимый односельчанин.
Самое бурное обсуждение дня — коррупционный скандал. 55-летнюю Антонину Орлову на два месяца арестовал по предъявленному ей обвинению Правобережный суд Липецка. В суд ее этапировали из Москвы - бывший замначальника УФСИН по Липецкой области работала на руководящей должности в главном управлении ФСИН РФ. Преступление касается контракта на поставку масла на сумму в 64,8 млн рублей.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся мира состоятельных липчан. В топ-10 списка самой дорогой недвижимости России оказалось и предложение из Липецка. У нас за 29 млн рублей продают 5-комнатную квартиру в еще не сданном в эксплуатацию доме на улице Балмочных. Жилье можно приобрести в ипотеку. Платеж составит 296 405 рублей в месяц.
Вместе с этим своя порция эмоций сегодня досталось рейтингу ожидания автобусов. Ориентируясь на ваши комментарии, мы выбрали маршруты, на которые жаловались больше других.
Парамон
artur436
Мальчики, срочно нужно ваше мнение!!!