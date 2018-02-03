В Бурятии под фурой, перевозившей трактор, прогнулся мост

Водителя на мост завёл навигатор

В Заиграевском районе Бурятии под большегрузом, перевозившим гусеничный трактор, прогнулся мост. Инцидент произошел утром 2 февраля.



По предварительным данным в 5 часов утра 28-летний водитель седельного тягача «Вольво», приблизительная масса которого составляет 20 тонн, перевозил груз массой 53 тонны по мосту с ограничением в 10 тонн. Конструкция сооружения массы транспортного средства не выдержала, в результате чего произошел обвал пролётов мостового перекрытия, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Водитель утверждает, что его на мост завёл навигатор. Но ему на этом мосту даже не развернуться.Только после освобождения моста от техники начнут производиться восстановительные работы.



В настоящий момент на месте работают сотрудники УГИБДД. Решается вопрос об организации транспортного сообщения между населёнными пунктами.