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вчера, 15:30

В красноярской гостинице изнасиловали 8-летнюю фигуристку

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В красноярской гостинице изнасиловали 8-летнюю фигуристку

Подозреваемый в изнасиловании задержан

Полицейские задержали мужчину, который ночью пробрался в одну из гостиниц в Красноярске и надругался над 8-летней фигуристкой из Читы, пишет РИА "Новости".

В этой гостинице проживали учащиеся из Читы, приехавшие в Красноярск на соревнования по фигурному катанию. По предварительным данным, неизвестный свободно прошел в номер гостиницы и совершил действия сексуального характера над ребенком, после чего скрылся.

Задержанным оказался неоднократно судимый 60-летний мужчина. С ним работают следователи.

Полиция вынесла представление частной охранной фирме, отвечающей за безопасность проживающих в гостинице, а также руководству заведения.
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