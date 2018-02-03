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вчера, 15:30
В красноярской гостинице изнасиловали 8-летнюю фигуристку
Подозреваемый в изнасиловании задержан
Полицейские задержали мужчину, который ночью пробрался в одну из гостиниц в Красноярске и надругался над 8-летней фигуристкой из Читы, пишет РИА "Новости".
В этой гостинице проживали учащиеся из Читы, приехавшие в Красноярск на соревнования по фигурному катанию. По предварительным данным, неизвестный свободно прошел в номер гостиницы и совершил действия сексуального характера над ребенком, после чего скрылся.
Задержанным оказался неоднократно судимый 60-летний мужчина. С ним работают следователи.
Полиция вынесла представление частной охранной фирме, отвечающей за безопасность проживающих в гостинице, а также руководству заведения.
В этой гостинице проживали учащиеся из Читы, приехавшие в Красноярск на соревнования по фигурному катанию. По предварительным данным, неизвестный свободно прошел в номер гостиницы и совершил действия сексуального характера над ребенком, после чего скрылся.
Задержанным оказался неоднократно судимый 60-летний мужчина. С ним работают следователи.
Полиция вынесла представление частной охранной фирме, отвечающей за безопасность проживающих в гостинице, а также руководству заведения.