Происшествия

вчера, 15:23

Уроженец Свердловской области забил насмерть липчанина

4 2012
#убийство
2
Уроженец Свердловской области забил насмерть липчанина

Приговором Октябрьского районного суда 27-летний уроженец Свердловской области признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью жителю Липецка, повлекшем по неосторожности его смерть.

Как установлено материалами уголовного дела, в июле 2017 года подсудимый, находясь в агрессивном состоянии после употребления спиртного, поссорился со своим знакомым и нанес ему не менее 30 ударов кулаками, топорищем и другими предметами по различным частям тела.

От множественных телесных повреждений спустя непродолжительное время потерпевший скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

4 2012
#убийство
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Парамон

51 минуту назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
ответить

048

вчера, 21:47
Суд пу, что много что ли ,,,,по не осторожности топорищем ,,а по осторожности как бывает
ответить

Мальчики, срочно нужно ваше мнение!!!

вчера, 20:10
Мне нужно увеличить грудь, или так хорошо??? Профиль jumasha5 на 18pop.ru
ответить

Суд пу

вчера, 16:22
Этот забил топором собутыльника-8 лет и сомнительная взятка Белых * всех живых тоже 8 лет.Суд пукина...
ответить

Еще в рубрике

Липчанин может лишиться обеих рук из-за обморожения
#мороз #обморожение
13
Липчанин может лишиться обеих рук из-за обморожения

вчера, 13:38

Происшествия
По масляному делу в Липецке арестовали полковника внутренней службы ФСИН Антонину Орлову
#ФСИН
95
По масляному делу в Липецке арестовали полковника внутренней службы ФСИН Антонину Орлову

вчера, 12:27

Происшествия
19-летний житель области попался на экстремизме в социальных сетях
#экстремизм
15
19-летний житель области попался на экстремизме в социальных сетях

вчера, 11:47

Происшествия
Автоинспекторы просят откликнутся свидетелей наезда на 17-летнего парня
#авария #ДТП
2
Автоинспекторы просят откликнутся свидетелей наезда на 17-летнего парня

вчера, 11:38

Происшествия
Пьяный вальщик леса бросился с бензопилой на своего гостя
#бензопила #приговор
9
Пьяный вальщик леса бросился с бензопилой на своего гостя

вчера, 11:34

Происшествия
«Вольво» врезался в дорожное ограждение
#авария #ДТП
1
«Вольво» врезался в дорожное ограждение

вчера, 10:30

Происшествия