Уроженец Свердловской области забил насмерть липчанина

Приговором Октябрьского районного суда 27-летний уроженец Свердловской области признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью жителю Липецка, повлекшем по неосторожности его смерть.

Как установлено материалами уголовного дела, в июле 2017 года подсудимый, находясь в агрессивном состоянии после употребления спиртного, поссорился со своим знакомым и нанес ему не менее 30 ударов кулаками, топорищем и другими предметами по различным частям тела.

От множественных телесных повреждений спустя непродолжительное время потерпевший скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

