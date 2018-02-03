Терминалы пополнения транспортных карт начали убирать с улиц Липецка (ФОТО)

Чиновники говорят, что это временные неудобства и люди, как водятся, не пострадают.

Липчане постоянно жалуются, что пополнить танспортные карты без очередей у нас проблематично.

Терминалов пополнения карт в городе мало: всего 25 на полумиллионный город, да и то ломаются они частенько. Но гражданам, похоже, придется готовиться к тому, что очереди станут еще длинеее – потому что и действующие терминалы начали убирать с городских улиц.

На площади Мира терминал пополнения карт увезли еще в понедельник. Торговцы соседнего мини-рынка рассказали GOROD48, что всю неделю к месту бывшего терминала приходят люди в надежде пополнить транспортную карту, но видят лишь торчащие из земли штыри.





Версия рыночных продавцов о судьбе терминалов, кстати, выглядит весьма забавно.

- От них один мусор: многие бросают чеки прямо на землю, - хором поделились своим видением торговцы, - Наверное, поэтому терминалы начали убирать, чтобы не захламлять улицы. Вот мы, продавцы, люди аккуратные – постоянно за собой уносим мусор. Поэтому нас прогонять с улиц не нужно, а терминалы пусть катятся…

На вопрос о том, где же теперь людям пополнять карты труженники торговли, ответить затруднились.

За официальными комментариями мы обратились в Липецкую транпортную компанию.

- Да, действительно, часть терминалом временно убрали с улиц, - подтвердила заместитель директора Елена Жданкина, - Это связано с их передачей в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта». Терминалы снимают и передают в новую структуру. Через некоторое время терминалы вернут на место.

Елена Жданкина заверила, что к коллапсу, когда людям будет негде положить деньги на свой транспортный счет, процедура передачи терминалов из Липецкой транспортной компании и «Агенство автомобильного транспорта» не приведет.

- Терминалы будут снимать, оформлять документы и ставить на место постепенно. Сейчас отсутствуют всего два терминала – на площади Мира и в продуктовом магазине на улице Доватора. Следом придет очередь других терминалов.



