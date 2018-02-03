Общество

вчера, 15:19

Терминалы пополнения транспортных карт начали убирать с улиц Липецка (ФОТО)

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#Транспортная карта #транспорт
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Терминалы пополнения транспортных карт начали убирать с улиц Липецка (ФОТО)

Чиновники говорят, что это временные неудобства и люди, как водятся, не пострадают.

Липчане постоянно жалуются, что пополнить танспортные карты без очередей у нас проблематично.

Терминалов пополнения карт в городе мало: всего 25 на полумиллионный город, да и то ломаются они частенько.  Но гражданам, похоже, придется готовиться к тому, что очереди станут еще длинеее – потому что и действующие терминалы начали убирать с городских улиц.

На площади Мира терминал пополнения карт увезли еще в понедельник. Торговцы соседнего мини-рынка рассказали GOROD48, что всю неделю к месту бывшего терминала приходят люди в надежде пополнить транспортную карту, но видят лишь торчащие из земли штыри.

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Версия рыночных продавцов о судьбе терминалов, кстати, выглядит весьма забавно.

- От них один мусор: многие бросают чеки прямо на землю, - хором поделились своим видением торговцы, - Наверное, поэтому терминалы начали убирать, чтобы не захламлять улицы. Вот мы, продавцы, люди аккуратные – постоянно за собой уносим мусор. Поэтому нас прогонять с улиц не нужно, а терминалы пусть катятся…

На вопрос о том, где же теперь людям пополнять карты труженники торговли, ответить затруднились.

За официальными комментариями мы обратились в Липецкую транпортную компанию.

- Да, действительно, часть терминалом временно убрали с улиц, - подтвердила заместитель директора Елена Жданкина, - Это связано с их передачей в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта». Терминалы снимают и передают в новую структуру. Через некоторое время терминалы вернут на место.

Елена Жданкина заверила, что к коллапсу, когда людям будет негде положить деньги на свой транспортный счет, процедура передачи терминалов из Липецкой транспортной компании и «Агенство автомобильного транспорта» не приведет.

- Терминалы будут снимать, оформлять документы и ставить на место постепенно. Сейчас отсутствуют всего два терминала – на площади Мира и в продуктовом магазине на улице Доватора. Следом придет очередь других терминалов. 

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#Транспортная карта #транспорт
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Комментарии (35)

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Липчанка

4 минуты назад
Почему транспортную карту невозможно пополнить с банковской через личный кабинет? Зачем эти пляски с бубном? Зачем нужно идти к терминалу, стоять в очереди, чтобы засунуть купюру?
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Парамон

57 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Екатерина Иншакова

вчера, 22:01
ОПЯТЬ МЭРУ ПЛОХИЕ И НЕКУЛЬТУРНЫЕ ЛИПЧАНЕ ПОПАЛИСЬ. ОДНИ СКАНДАЛИСТЫ. ЛУЧШЕ Б СНЕГ ВО ДВОРАХ ГРЕБЛИ ЛУЧШЕ И ПО ВЕСНЕ ОДУВАНЧИКИ КОСИЛИ. А ТО ТЕРМИНАЛЫ ИМ ПОДАВАЙ... ЖЛОБЫ!
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Светлана

вчера, 21:57
1. Киоски "городских касс" давным-давно все убраны из магазинов из-за неоплаты аренды + горожане отлично помнят, как эта контора воровала их платежи. 2. Чеки у терминалов валяются из-за неумения муниципальных служб предусмотреть даже такую мелочь, как вместительная корзина для мусора у терминалов. 3. Тербунские пропагандисты строчат лживые глупости тут на какие деньги - на наши?
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Мой комментарий

вчера, 21:24
Да ладно прям негде пополнить карту, в бывших киосках "городских касс" открыли уже много пунктов пополнения и продажи, подходи и пополняй, очереди никакой, а от терминалов чеки валяются в радиусе километра, всё засрано!!
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Елена К

вчера, 21:13
Интересно, какое отношение вице-мэр Аверов (экс-шеф Ростелекома) имеет к этой авантюре с терминалами оплаты? Говорят, что прямое...
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Блин!!!

вчера, 21:06
согласна с вами,и * тоже пополняют
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китай впереди планеты всей

вчера, 21:06
Главный железнодорожный вокзал Пекина * технологию распознавания лиц для идентификации пассажиров. Скорость развертывания технологии распознавания лиц в Китае идет параллельно стремлениям страны в реализации своих возможностей в области искусственного интеллекта. В июле Пекин открыто заявил, что стремится сделать искусственный интеллект «новой и важной» частью экономики к 2020 году. Американские и европейские технологические гиганты могли бы реализовать подобные технологии даже раньше Китая, но сопротивление со стороны общественности в вопросах частной жизни и персональной данных, скорее всего, замедлят эти усилия.
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это не страшилка,а реальность будущего

вчера, 21:02
«Ростелеком» предложил московскому правительству внедрить биометрическую идентификацию для оплаты проезда на общественном транспорте. Запустить национальную систему, способную распознавать лица, «Ростелеком» планирует в 2018 году
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СЛЕСАРЬ

вчера, 20:34
Или так хорошо ! Просто активируй свои три технологических отверстия. Удачи !
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