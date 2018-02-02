Сегодня - День сурка.

Как рассказала GOROD48 заведующая просветительским отделом Липецкого зоопарка Ольга Кривошеева, сурок Мальчик предсказал раннюю весну в Липецке. Своей тени он не испугался, потому что просто-напросится её не увидел - сурки живут в домике, к тому же на улице сегодня пасмурно.



Сначала сурков вообще будить не хотели. Но потом Мальчика решили растолкать - сурки крепко спали, спрятавшись в сено. Разбудить Девочку так и не удалось.



- А Мальчик немного пошумел и назад спрятался, зарывшись в сено в домике, - отметила Ольга Кривошеева.



Напомним, по действующему в США и Канаде поверью, 2 февраля сурки предсказывают, какой будет весна. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.



Липецкий сурок Мальчик тени не испугался, а значит, весне быть ранней. Байбак-сурок Мальчик попал в Липецкий зоопарк из заповедника Галичья гора.