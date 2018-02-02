Общество

26 минут назад

Сурок Мальчик предсказал раннюю весну в Липецке

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#День сурка
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Сурок Мальчик предсказал раннюю весну в Липецке

Сегодня - День сурка.

Как рассказала GOROD48 заведующая просветительским отделом Липецкого зоопарка Ольга Кривошеева, сурок Мальчик предсказал раннюю весну в Липецке. Своей тени он не испугался, потому что просто-напросится её не увидел - сурки живут в домике, к тому же на улице сегодня пасмурно.

Сначала сурков вообще будить не хотели. Но потом Мальчика решили растолкать - сурки крепко спали, спрятавшись в сено. Разбудить Девочку так и не удалось.

- А Мальчик немного пошумел и назад спрятался, зарывшись в сено в домике, - отметила Ольга Кривошеева.

Напомним, по действующему в США и Канаде поверью, 2 февраля сурки предсказывают, какой будет весна. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.

Липецкий сурок Мальчик тени не испугался, а значит, весне быть ранней. Байбак-сурок Мальчик попал в Липецкий зоопарк из заповедника Галичья гора.
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#День сурка
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Комментарии (3)

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гринпис

3 минуты назад
Пошто животинку кошмаришь?
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Григорьев

6 минут назад
А сколько ещё сурков в Липецкой области? Требую выделить из бюджета деньги на проведение социального опроса абсолютно всех сурков. Как раз к июню деньги и попилим. :)
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Совсем рехнулись

7 минут назад
Уже, подражая. Животные почему должны страдать от людского дебилизма?
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