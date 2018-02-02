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36 минут назад

Виктор Сухоруков предложил «Пчеле» из «Бригады» уйти в монастырь‍

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#Бригада #сериал #Сухоруков #Пчелкин #Майков
Виктор Сухоруков предложил «Пчеле» из «Бригады» уйти в монастырь‍

Продолжается бурное обсуждение реплики актера Павла Майкова, "Пчелы" из телесаги "Бригада", заявившего, что "бандитские сериалы" - "преступление против России".

Продолжается бурное обсуждение реплики актера Павла Майкова, "Пчелы" из телесаги "Бригада", заявившего, что "бандитские сериалы" - "преступление против России".

К голосам продюсера "Бригады" Акопова, назвавшего слова актера глупостью, и высказываниям актера "Бандитского Петербурга" Певцова, сравнившего такого рода продукцию с произведениями Шекспира, присоединился Сухоруков.

66-летний народный артист России Виктор Иванович Сухоруков, известный, в том числе, ролью киллера Татарина, старшего брата Данилы, в дилогии Балабанова, предложил отправить Майкова в монастырь, - пишет "Российская газета".

"Я не смотрел этот сериал. Я убежден, что огромное количество людей, совершивших преступления, тоже не видели этот сериал", - сказал Сухоруков, добавив, что обсуждать подобные темы - бессмысленно.

"Сколько лет сериалу? Зачем обсуждать многолетнюю историю? Меня угнетает мысль, зачем на ровном, пустом месте, на старом пеньке затевают якобы современные, актуальные разговоры. Бредятина", - отметил актер.

По мнению Сухоруков, Майкову, получившему славу и популярность от этого сериала, а теперь вдруг посчитавшему, что он вреден для общества, просто нужно духовно очиститься. "Отправьте его в монастырь. Пусть там послужит Богу, послужит небу, послужит духу, а не занимается *** (всякой ерундой), извините", - экспрессивно посоветовал Виктор Иванович.

Ранее сообщалось, что Сухоруков снялся в другом "бандитском" сериале - финальном сезоне "Физрука" с Нагиевым.
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#Бригада #сериал #Сухоруков #Пчелкин #Майков

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