В мире

41 минуту назад

В ЮАР около тысячи человек оказались заблокированы в шахте‍

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#ЮАР #шахта
В ЮАР около тысячи человек оказались заблокированы в шахте‍

В ЮАР 950 шахтеров застряли под землей из-за отключения электроэнергии.

Все горнорабочие, ранее заблокированные в шахте в одной из провинций Южно-Африканской Республики, были освобождены, - сообщили в министерстве минеральных ресурсов страны.

Ранее сообщалось, что более 900 шахтеров были заблокированы в шахте под землей в южноафриканской провинции Фри-Стейт из-за отключения электричества после шторма, - передает РИА-Новости.

"Все шахтеры были благополучно доставлены на поверхность", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

В ведомстве также добавили, что министр минеральных ресурсов Мосебензи Зване (Mosebenzi Zwane) посетит место происшествия в пятницу.
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#ЮАР #шахта

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