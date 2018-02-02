45 минут назад
19-летний житель области попался на экстремизме в социальных сетях
На основании информации УФСБ по Липецкой области прокуратура Данковского района провела проверку по факту нарушения 19-летним жителем области законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверкой установлено, что молодой человек на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в свободном доступе разместил аудиоматериалы, признанные экстремистскими.
По результатам проверки в отношении правонарушителя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).
Постановлением Данковского районного суда виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Экстремистские материалы удалены из свободного доступа.
Иван
Человек
Липчанин