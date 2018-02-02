Происшествия

45 минут назад

19-летний житель области попался на экстремизме в социальных сетях

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#экстремизм
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19-летний житель области попался на экстремизме в социальных сетях

На основании информации УФСБ по Липецкой области прокуратура Данковского района провела проверку по факту нарушения 19-летним жителем области законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверкой установлено, что молодой человек на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в свободном доступе разместил аудиоматериалы, признанные экстремистскими.

По результатам проверки в отношении правонарушителя прокурор возбудил  дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).

Постановлением Данковского районного суда виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Экстремистские материалы удалены из свободного доступа.

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#экстремизм
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Комментарии (3)

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Иван

6 минут назад
Позор всей правоохранительной системе рф.... Конституция в туалете....ст.ст. 282-280 за т.н."экстремизм" выдумка чк-Эстаповцев.... для РУССКОГО НАРОДА.
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Человек

20 минут назад
Липчанин, а ты будь умнее ВКонтакте-это публичный сайт,который читают в т.ч. и тов. майоры из гестапы.Чего ты им облегчаешь работу,там и мородочка твоя и ВСЕ данные.И вообще- небось парень разместил фантазии Пу,которые он уже 18 год втюхивает,вот его и на кичу отправят.Он же молодой-в 19 лет или после армии или студент-явно он за Навального.Это бердуны типа Боцмана ипаного радуются,когда представителей Навального на 20суток сажают,ему все из сегодняшней жизни нравится и он не хочет перемен чаморро.А томук парню жить,ему 19 лет и кто же в здравом уме хочет продолжения сегодняшнего беспредела.Я за парня,а кгб-шникам-того же,что однажды в Питере им на мосту нарисовали и оно встало! )))Группа Война им оформила,молодцы!
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Липчанин

35 минут назад
Оказывается если выложить предвыборные обещания Пу с предыдущих выборов - это тоже экстремизм (
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