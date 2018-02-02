Происшествия

54 минуты назад

Автоинспекторы просят откликнутся свидетелей наезда на 17-летнего парня

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#авария #ДТП
Автоинспекторы просят откликнутся свидетелей наезда на 17-летнего парня

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей двух аварий, в результате которых попали в больницу два человека.

Первое ДТП произошло 27 декабря 2017 года в 13:20 на улице Московской  у дома № 6. Здесь на нерегулируемом пешеходном переходе водитель неустановленного автомобиля сбил 17-летнего юношу, который с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение.

Вторая авария случилась 20 января в 13:15 на улице Плеханова у дома № 30. На нерегулируемом пешеходном переходе неизвестный водитель сбил на 29-летнюю женщину и скрылся. Раненую с доставили в больницу.

ГИБДД просит свидетелей данных дорожных происшествий предоставить информацию  по телефонам: 42-35-62, круглосуточно-42-35-55.  

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#авария #ДТП

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