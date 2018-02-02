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В Шанхае 18 человек пострадали при наезде минивэна на пешеходов

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#Шанхай #минивэн #толпа
В Шанхае 18 человек пострадали при наезде минивэна на пешеходов

В Шанхае (КНР) минивэн утром в пятницу въехал в толпу пешеходов.

Граждане России не пострадали в инциденте с наездом минивэна на пешеходов в Шанхае. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул РФ в Шанхае Алексей Евсиков.

"Миграционное подразделение шанхайской полиции официально подтвердило, что российских граждан среди пострадавших нет", - сказал дипломат. Информации о пострадавших среди граждан других государств также не поступало.

Инцидент произошел в пятницу в одном из самых оживленных районов города на пересечении улиц Наньцзинси и Синьчан. В сообщении местной транспортной полиции указывается, что минивэн с номерами из провинции Цзянси загорелся во время движения, пробил ограждение и въехал в толпу пешеходов на тротуаре прямо возле кофейни Starbucks. Прибывшие на место ЧП пожарные быстро сбили пламя, которое не успело перекинуться на находившиеся в салоне баллоны с газом. В результате аварии пострадали 18 пешеходов, которые, как и водитель, госпитализированы с различными травмами.

За рулем минивэна находился 40-летний мужчина, которого полиция подозревает в незаконной транспортировке легковоспламеняющихся веществ. Предварительное расследование инцидента показало, что причиной возгорания в салоне стало курение за рулем, - передает ТАСС.
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#Шанхай #минивэн #толпа

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