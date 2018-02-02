Происшествия
58 минут назад
Пьяный вальщик леса бросился с бензопилой на своего гостя
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Конфликт произошел в Тербунском районе.
Мировой судья Тербунского судебного участка Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению в причинении легкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался местный житель, отец троих детей, вальщик леса с тремя классами начального образования.
Как указано в материалах суда, преступление было совершено поздно вечером 31 января 2017 года в одном из сел Тербунского района. Пьяный конфликт стал логичным итогом семейного застолья. Ранее в дом подсудимого приехал его племянник. Позже на авто приехал приятель семьи, прихвативший к столу еще водки. Он и оказался в последствии потерпевшим. В ходе застолья подсудимый спрятал ключи от автомобиля. Владелец транспорта начал их искать на улице и настойчиво рваться в дом, отказывался от предложения покинуть домовладение. Хозяин дома схватил бензопилу и начал с ней бегать вокруг авто за потерпевшим. В ходе конфликта последний получил серию ударов и упал в снег, а вальщик леса сел на него и завел бензопилу. Он провел инструментом над лежащим на животе мужчиной. Потерпевший получил три раны в области головы, закрытую ЧМТ и сотрясение могза. Они были расценены врачами как легкий вред здоровью.
В суде вальщик леса заявил, что схватился за бензопилу только потому, что был пьян. Если бы он был трезв, то конфликт завершился банальной дракой, без применения спецтехники. Действия подсудимого суд квалифицировал по п. «в» ч.2 ст.115 Уголовного кодекса РФ как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 месяцам исправительных работ с удержанием из его зарплаты 10% в доход государства.
Фото: http://astroteh.com.ua
Как указано в материалах суда, преступление было совершено поздно вечером 31 января 2017 года в одном из сел Тербунского района. Пьяный конфликт стал логичным итогом семейного застолья. Ранее в дом подсудимого приехал его племянник. Позже на авто приехал приятель семьи, прихвативший к столу еще водки. Он и оказался в последствии потерпевшим. В ходе застолья подсудимый спрятал ключи от автомобиля. Владелец транспорта начал их искать на улице и настойчиво рваться в дом, отказывался от предложения покинуть домовладение. Хозяин дома схватил бензопилу и начал с ней бегать вокруг авто за потерпевшим. В ходе конфликта последний получил серию ударов и упал в снег, а вальщик леса сел на него и завел бензопилу. Он провел инструментом над лежащим на животе мужчиной. Потерпевший получил три раны в области головы, закрытую ЧМТ и сотрясение могза. Они были расценены врачами как легкий вред здоровью.
В суде вальщик леса заявил, что схватился за бензопилу только потому, что был пьян. Если бы он был трезв, то конфликт завершился банальной дракой, без применения спецтехники. Действия подсудимого суд квалифицировал по п. «в» ч.2 ст.115 Уголовного кодекса РФ как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 месяцам исправительных работ с удержанием из его зарплаты 10% в доход государства.
Фото: http://astroteh.com.ua
2 540
бредятина
Мистер