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Пьяный студент упал на рельсы на станции метро «Таганская»
Нетрезвый студент упал на пути на станции "Таганская" Кольцевой линии московского метро.
Пьяный студент в пятницу утром упал на рельсы на станции метро "Таганская" в центре Москвы — его успели вытащить полицейские, он отделался испугом, - сообщил РИА-Новости руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
"В районе семи утра на станции "Таганская" кольцевой линии … 19-летний молодой человек в алкогольном опьянении упал на пути. Сотрудники УВД на метрополитене оперативно достали его на платформу и отвели в комнату полиции", — рассказал Мышляев.
По его словам, молодой человек — студент средне-специального училища — "находится в удовлетворительном состоянии". Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
На движение поездов ЧП не повлияло, - отметил собеседник.
"В районе семи утра на станции "Таганская" кольцевой линии … 19-летний молодой человек в алкогольном опьянении упал на пути. Сотрудники УВД на метрополитене оперативно достали его на платформу и отвели в комнату полиции", — рассказал Мышляев.
По его словам, молодой человек — студент средне-специального училища — "находится в удовлетворительном состоянии". Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
На движение поездов ЧП не повлияло, - отметил собеседник.