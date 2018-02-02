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На Украине назвали закон Польши «о бандеровцах» ударом в спину‍

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#Украина #Польша #закон #бандеровцы #запрет
На Украине назвали закон Польши «о бандеровцах» ударом в спину‍

Депутаты призвали президента Польши Анджея Дуду ветировать закон. С подобным заявлением ранее выступил и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович: по его мнению, президент Украины Петр Порошенко должен выступить с соответствующим обращением к польскому коллеге.

Верховная рада Украины резко отреагировала на принятие сенатом Польши закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Депутаты назвали документ «болезненным ударом в спину».

В заявлении рады отмечается, что Варшава своими действиями «может разрушить фундамент добрососедских отношений между нациями и государствами», пишет «Европейская правда».

«Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», — говорится в заявлении.

Депутаты также обратились к президенту Польши Анджею Дуде с призывом наложить вето на законопроект, что позволит преодолеть «трагические последствия общего прошлого украинцев и поляков».

Как писал портал iz.ru, ранее действия Польши осудил президент Украины Петр Порошенко. Политик подчеркнул, что оценки, которые содержатся в документе, являются «абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми».

Накануне сенат Польши одобрил закон, подразумевающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицания Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Согласно документу, нарушителям грозит наказание в виде штрафа или трех лет лишения свободы.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Польши Анджей Дуда, - пишут "Известия".
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#Украина #Польша #закон #бандеровцы #запрет

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