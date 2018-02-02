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WADA обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии санкций с 28 российских спортсменов, наложенных Международным олимпийским комитетом (МОК).
Решение CAS в пользу российских атлетов было негативно воспринято крупнейшими международными спортивными организациями. Спустя буквально пару часов недовольство высказал МОК, а ближе к вечеру его позицию поддержало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
«WADA понимает, что это решение вызывает тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать мотивировочную часть и рассмотреть все варианты, в том числе иск в Федеральный суд Швейцарии», — говорится в пресс-релизе.
В агентстве отметили, что сам факт признания Спортивным арбитражным судом виновными 11 российских спортсменов ещё раз доказывает наличие в стране организованной допинг-системы.
«Апелляции 11 человек были отклонены CAS, и это подтверждает выводы Комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с допингом в России. Об этих манипуляциях подробно говорилось в первой и второй части доклада Ричарда Макларена», — напоминают в WADA.
В организации добавили, что не будут более комментировать решение CAS по российским спортсменам, пока не ознакомятся с мотивировочной частью.
Пресс-релиз WADA практически повторил заявление МОК, в котором также говорится о существовавшей в России системе господдержке допинга.
«МОК очень огорчён, что доказательства, по мнению CAS, оказались недостаточными, чтобы подтвердить существование системных манипуляций с антидопинговой лабораторией в отношении других 28 случаев. Требования CAS в отношении предъявленных суду доказательств оказались ещё выше, чем требования комиссии Дениса Освальда», — отметили в комитете.
По горячим следам в МОК заявили о желании обратиться в Федеральный суд Швейцарии.
Недовольство итоговым вердиктом CAS высказали и отдельные спортсмены, которым после оправдания россиян не достанутся медали Игр в Сочи. Так, канадский саночник Самуэль Эдни претендовал на бронзу, но после оправдания Альберта Демченко и Татьяны Ивановой лишился шансов заполучить её. Это вызвало у атлета массу негативных эмоций.
«Это очень-очень-очень чёрный день для Олимпийских игр. И это очень-очень-очень чёрный день для чистого спорта. Если такой вообще теперь существует», — написал спортсмен в Twitter.
Вердиктом CAS осталась недовольна и саночница Кэти Юлендер, которая в декабре радовалась отстранению бронзового призёра Сочи Елены Никитиной. Её реакция была понятна: ведь она получала шанс обменять свою «деревянную» медаль за четвёртое место на награду из благородного металла. Теперь этого не произойдёт.
«Я всегда верила в олимпийское движение и работала на его благо. Я делала это честно, уважая своих соперников. Я верю, что спорт помогает миру. Но тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали этим людям возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали. Это дух и чистота всего спорта», — цитирует американскую спортсменку Associated Press.
Также с критикой решения CAS выступили адвокат Григория Родченкова Джим Уолден, глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт и, конечно, автор фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт.
Спортивный юрист Артём Пацев, представлявший в Швейцарии интересы российских спортсменов, подчеркнул, что инициатива международных организаций не имеет смысла.
«Никаких оснований для подачи апелляции на решение CAS нет. Во-первых, чтобы подавать апелляцию, нужно узнать мотивированное решение. Во-вторых, апелляции в швейцарский суд могут подаваться на оспаривание решения по процессуальным моментам. Это должны быть грубейшие процессуальные нарушения. Если такие нарушения допущены, тогда есть хоть какой-то шанс на удовлетворение апелляции. Грубейшее процессуальное нарушение — это, например, не уведомлённая о процессе сторона. А очевидно, что это не так в нашем случае. По существу или по оценке доказательств дела не пересматриваются швейцарским федеральным судом. Поэтому я вообще никаких оснований для успешной апелляции не вижу», — приводит слова юриста «Чемпионат».
При этом президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила желание МОК и WADA подать иск в суд банальным покрывательством.
«МОК готов подавать иск в гражданский суд уже на решение CAS. Но здесь всё зеркально: они не согласны с сегодняшним решением, а мы — со всеми их вердиктами. Думаю, их агрессия связана с тем, что комиссия господина Дениса Освальда сработала плохо, а свои, как заведено, должны встать на защиту своих», — подытожила Вяльбе