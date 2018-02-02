В Липецке проведут игру «23 февраля»

Участниками станут юные спортсмены.

Военно-исторический клуб «Старая гвардия» проведет на стадионе школ №№42 и 68 Липецка военно-спортивную игру «23 февраля». Соревнования для воспитанников всех спортивных школ города состоятся накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля.



Для участия в соревнованиях приглашаются ребята 2000-2010 годов рождения. Каждая команда будет состоять из 11 человеку, по одному на каждый из годов рождения. Игры откроют самые юные участники, а завершат старшеклассники. Соревновательная программа будет состоять из следующих заданий: стрельба из пистолета, преодоление сетки, преодоление минного поля, прохождение полосы препятствий, оказание помощи и транспортировка раненого товарища, поражение мишеней гранатами, метание гранат на дальность, подтягивание на перекладине, отжимание, поднятие гири.



Организаторы рассчитывают, что игра соберет 286 участников и 714 гостей. Старт будет дан в 10 часов.