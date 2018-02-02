Участники «Учителя года – 2018» представили визитки

Кроме того, в Липецке стартовал конкурс "Сердце отдаю детям".

Сегодня в школе №59 «Перспектива» состоялась встреча участников городского профессионального конкурса «Учитель года – 2018» с членами жюри.



Участники конкурса представили свои визитки. Традиционно конкурсанты рассказывали о себе, своем пути к профессии, своих наставниках, учениках, достижениях, увлечениях.



Завершилась встреча обращениями к конкурсантам победителей городского профессионального конкурса «Учитель года» разных лет.



6 февраля стартует первый (очный) этап конкурса - «Учитель-Профи». Этот этап состоит из трех конкурсных испытаний: «Методический семинар», «Урок», «Образовательный проект».



Цель методического семинара – демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». Формат конкурсного задания: публичное представление опыта профессиональной деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик, направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». Критерии оценки конкурсного задания: метапредметный подход, целостность, системность, новизна, результативность. Максимальное количество баллов – 45.



Также сртовал конкурс «Сердце отдаю детям». 12 педагогов муниципальных образовательных учреждений стали участниками городского конкурса педагогов дополнительного образования.



Конкурс проводится по следующим номинациям: «художественная», «техническая», «естественнонаучная», «туристско-краеведческая», «физкультурно-спортивная», «социально-педагогическая».



Конкурс проводится в два этапа. Первый этап включает в себя творческую самопрезентацию «Мое педагогическое кредо», защиту дополнительной общеразвивающей программы.



Во втором этапе конкурсантам предстоит провести открытое занятие (и пройти конкурсное испытание «Импровизация». К участию во втором этапе конкурса допускаются по 3 конкурсанта в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов по результатам первого этапа.



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