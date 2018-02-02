В России

вчера, 19:33

Россияне назвали самые заметные события 2017 года

1 449

Войну в Сирии и отстранение российской сборной от Олимпиады граждане РФ считают главными событиями 2017 года. 

Такие выводы сделали социологи «Левада-центра» по итогам двух опросов, с результатами которых ознакомились «Известия».

В декабре прошлого года социологи предложили россиянам самостоятельно обозначить события, которые они считают ключевыми, через месяц выдавали карточки с готовыми вариантами ответов, из которых можно было выбирать.

В обоих случаях лидирующие позиции занял сирийский конфликт, на втором месте оба раза оказалось отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх в Южной Корее.

В списке также фигурировали выдвижение Владимира Путина в президенты, строительство Крымского моста, экономический кризис, ядерные испытания КНДР и конфликт в Донбассе.

Участие в опросе приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ. 

1 449

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Русский

вчера, 21:09
А кто такие эти 6ля россияне?
ответить

Еще в рубрике

В России зафиксировали рекордное количество суицидального контента
В России зафиксировали рекордное количество суицидального контента

вчера, 19:27

В России
Никита Белых признан виновным в получении взяток‍
#Белых #взятка
Никита Белых признан виновным в получении взяток‍

вчера, 19:10

В России
ФСБ показала кадры ликвидации планировавшего теракт на выборах боевика‍
#Теракт #выборы-2018
2
ФСБ показала кадры ликвидации планировавшего теракт на выборах боевика‍

вчера, 14:08

В России
В Москве уволили виновного в обрушении строительных лесов около метро‍
#Москва #обрушение метро
В Москве уволили виновного в обрушении строительных лесов около метро‍

вчера, 14:01

В России
13-летняя школьница погибла от удара током в ванной
13-летняя школьница погибла от удара током в ванной

вчера, 14:00

В России
В кемеровской школе подросток ранил ножом девочку
#Кемерово #школа #ранение
В кемеровской школе подросток ранил ножом девочку

вчера, 13:57

В России