Завтра в Липецке потеплеет

2, 3 февраля очередной атлантический циклон принесет в наш регион теплый, влажный воздух: при порывистом южном ветре пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха повысится до оттепели. 4 февраля выйдет южный циклон, осадки усилятся, ожидается штормовой южный ветер местами до 21 м/с. Среднесуточные температуры воздуха составят 2 февраля 7-9 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы, 3 и 4 февраля от 1 градуса тепла до 20 градусов мороза, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 февраля в регионе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами туман, днем местами гололед. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный 6-11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов мороза, при значительной облачности до -9. Днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ветер южный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем от -1 до -3 градусов.

В день 2 февраля самая высокая температура воздуха – 4 градус тепла, было в 2015 году. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день стал в 1967 году – 33 градуса мороза.