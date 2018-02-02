Общество

вчера, 19:22

Завтра в Липецке потеплеет

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#оттепель
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Завтра в Липецке потеплеет

2, 3 февраля очередной атлантический циклон принесет в наш регион теплый, влажный воздух: при порывистом южном ветре пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. 

Температура воздуха повысится до оттепели. 4 февраля выйдет южный циклон, осадки усилятся, ожидается штормовой южный ветер местами до 21 м/с. Среднесуточные температуры воздуха составят 2 февраля 7-9 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы, 3 и 4 февраля от 1 градуса тепла до 20 градусов мороза, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 февраля в регионе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами туман, днем местами гололед. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный 6-11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.  Температура воздуха ночью 12-17 градусов мороза, при значительной облачности до -9. Днем от 0 до 5 градусов мороза. 

В Липецке облачно   с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ветер южный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем от -1 до -3 градусов. 

В день 2 февраля самая высокая температура воздуха – 4 градус тепла, было в 2015 году. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день стал в 1967 году – 33 градуса мороза.

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#оттепель
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Комментарии (6)

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Дворы 27 района

вчера, 23:29
Как замёрзла вода из водопровода * очередном порыве так вся и осталась в виде подземных осадков на проезжей части это несмотря на нечищеный район.
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Ольга

вчера, 22:33
Завтра потеплеет, поэтому сегодня спускают воду из сетей на улице Неделина.
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Местный

вчера, 22:32
Дворы завалены снегом. Его убирать вообще-то думают? городские власти, ау!
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Индезит стиноловский

вчера, 21:28
На фото кабель аллюминиевый. Сколько в рашке можно утащить
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ГРИГОРЬЕВ КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ

вчера, 20:45
Погода это хорошо,какая бы ни была.Но кто мне ответит -У НАС ДВОРНИКИ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ???????? Не говорю об очистке тротуаров.Песком можно посыпать?КАК Я НА ВЫБОРЫ ПОЙДУ ПО ГОЛОЛЁДУ????
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777

вчера, 19:42
«Февраль днями обижен, потому и злой»,то морозы- то снегопады.
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