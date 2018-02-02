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вчера, 19:19
Липецкая вечЁрка: пьяная ссора, принципиальная копейка и официанты в школе
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 1 февраля.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про мастерство проезда кольцевых развязок. "Автомобиль с регистратором двигался со стороны Воронежского шоссе на улицу Катукова. Для этого водителю нужно было проехать почти все кольцо. Но движению имеющего преимущество автомобиля помешал резко подрезавший машину белый «Рено Логан».
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение про то, что в школьных столовых будут трудиться официанты. Департамент образования администрации Липецка объявил тендер на предоставление услуги по организации питания учащихся городских школ. На время контракта пищеблок и столовая переходят в пользование поставщика. Подрядчик также должен обеспечить столовые официантами.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся взаимоотношения полов. Особенно, когда один из участников диалога пьян. « В ходе ссоры подсудимый бросился на нее с канцелярским ножом и произнес: «Я убью тебя, зарежу!». Приблизившись к потерпевшей, он отрезал женщине прядь волос. Позже она написала заявление на обидчика».
Активный отклик получила заметка про увольнение из-за копейки. Уволенная липчанка проиграла иски о восстановлении на работе в областном суде. Теперь Марина Пустовалова намерена обжаловать апелляционное определение в кассационной инстанции. Она говорит, что укрепилась в желании продолжать борьбу за восстановление своего честного имени в рамках действующего законодательства.
Вместе с этим, немало «плюсиков» сегодня досталось праздничной теме. В Липецке выберут самый-самый масленичный блин!
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про мастерство проезда кольцевых развязок. "Автомобиль с регистратором двигался со стороны Воронежского шоссе на улицу Катукова. Для этого водителю нужно было проехать почти все кольцо. Но движению имеющего преимущество автомобиля помешал резко подрезавший машину белый «Рено Логан».
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение про то, что в школьных столовых будут трудиться официанты. Департамент образования администрации Липецка объявил тендер на предоставление услуги по организации питания учащихся городских школ. На время контракта пищеблок и столовая переходят в пользование поставщика. Подрядчик также должен обеспечить столовые официантами.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся взаимоотношения полов. Особенно, когда один из участников диалога пьян. « В ходе ссоры подсудимый бросился на нее с канцелярским ножом и произнес: «Я убью тебя, зарежу!». Приблизившись к потерпевшей, он отрезал женщине прядь волос. Позже она написала заявление на обидчика».
Активный отклик получила заметка про увольнение из-за копейки. Уволенная липчанка проиграла иски о восстановлении на работе в областном суде. Теперь Марина Пустовалова намерена обжаловать апелляционное определение в кассационной инстанции. Она говорит, что укрепилась в желании продолжать борьбу за восстановление своего честного имени в рамках действующего законодательства.
Вместе с этим, немало «плюсиков» сегодня досталось праздничной теме. В Липецке выберут самый-самый масленичный блин!
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