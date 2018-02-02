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вчера, 19:10
Никита Белых признан виновным в получении взяток
Пресненский суд Москвы признал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток.
Пресненский суд признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток, - передает РИА-Новости из зала суда.
"Белых совершил получение взятки в виде денег", — сказала судья Татьяна Васюченко, добавив, что деньги экс-губернатор получил за "покровительство" и "попустительство по службе".
Оглашение приговора займет, как ожидается, несколько часов. Из уже озвученной судьей части вердикта следует, что Белых признали виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера.
Никиту Белых обвиняют в получении двухсот тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще четырехсот тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство бизнесу по освоению леса в Кировской области.
В июне 2016 года Белых задержали в одном из московских ресторанов при передаче последнего транша взятки от Судгаймера. СМИ тогда опубликовали фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог.
Вскоре после задержания Владимир Путин снял Белых с должности с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
Гособвинение просило суд назначить экс-губернатору десять лет колонии строгого режима и штраф в сто миллионов рублей. Защита утверждала, что Белых стал жертвой оговора и провокации, и просила его оправдать.
Выступая с последним словом, Белых заявил, что единственно справедливым решением было бы его оправдание. Экс-глава региона заверил, что ему не стыдно за работу на посту губернатора, хотя он и "совершал ошибки".
"Белых совершил получение взятки в виде денег", — сказала судья Татьяна Васюченко, добавив, что деньги экс-губернатор получил за "покровительство" и "попустительство по службе".
Оглашение приговора займет, как ожидается, несколько часов. Из уже озвученной судьей части вердикта следует, что Белых признали виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера.
Никиту Белых обвиняют в получении двухсот тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще четырехсот тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство бизнесу по освоению леса в Кировской области.
В июне 2016 года Белых задержали в одном из московских ресторанов при передаче последнего транша взятки от Судгаймера. СМИ тогда опубликовали фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог.
Вскоре после задержания Владимир Путин снял Белых с должности с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
Гособвинение просило суд назначить экс-губернатору десять лет колонии строгого режима и штраф в сто миллионов рублей. Защита утверждала, что Белых стал жертвой оговора и провокации, и просила его оправдать.
Выступая с последним словом, Белых заявил, что единственно справедливым решением было бы его оправдание. Экс-глава региона заверил, что ему не стыдно за работу на посту губернатора, хотя он и "совершал ошибки".