Добычей домушников стали золотые украшения и два компьютера

Кража произошла в поселке Солидарность

В ОМВД России по Елецкому району обратился житель поселка Солидарность Елецкого района с заявлением о том, что в период времени с 10:00 до 19:30 31 января неизвестные лица, путем взлома оконной рамы, проникли в дом, откуда совершили кражу золотых украшений, планшета «Леново» и ноутбука «Асус».



По данному факту СО ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

