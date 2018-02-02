Происшествия

вчера, 16:45

Добычей домушников стали золотые украшения и два компьютера

3 1904
#кража
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Добычей домушников стали золотые украшения и два компьютера

Кража произошла в поселке Солидарность

В ОМВД России по Елецкому району обратился житель поселка Солидарность Елецкого района с заявлением о том, что в период времени с 10:00 до 19:30 31 января неизвестные лица, путем взлома оконной рамы, проникли в дом, откуда совершили кражу золотых украшений, планшета «Леново» и ноутбука «Асус».

По данному факту СО ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
3 1904
#кража
1

Комментарии (3)

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А как это

вчера, 21:28
планшет и ноутбук у вас компьютерами стали?А если бы два яйца спиъъдили? Вы написали бы что кур украли?
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Тренер

вчера, 19:41
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Житель

вчера, 17:51
по наводке 100%
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