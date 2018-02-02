Происшествия
вчера, 16:45
Добычей домушников стали золотые украшения и два компьютера
Кража произошла в поселке Солидарность
В ОМВД России по Елецкому району обратился житель поселка Солидарность Елецкого района с заявлением о том, что в период времени с 10:00 до 19:30 31 января неизвестные лица, путем взлома оконной рамы, проникли в дом, откуда совершили кражу золотых украшений, планшета «Леново» и ноутбука «Асус».
По данному факту СО ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
По данному факту СО ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
А как это
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