Первые проверки снегоходов выявили нарушения

Проверки начались с Данковского района

Как сообщал GOROD48, в Липецкой области стартовала операция «Снегоход-2018», которая направлена на предупреждение правонарушений при эксплуатации такой техники и продлится до 22 февраля.



При проведении рейдов особое внимание будет уделяться соответствию машин данной категории регистрационным данным, соблюдению правил регистрации и проведения технического осмотра машин. Также в течение месяца инспекторы проверят наличие допуска к управлению внедорожными транспортными средствами, порядок эксплуатации и соблюдение требований охраны окружающей среды владельцами снегоходов в городах и районах.



Снегоходы и внедорожные мототранспортные средства подлежат регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение 10 суток с момента приобретения. Эксплуатация незарегистрированной техники без документов, подтверждающих право собственности, влечет за собой ответственность вплоть до помещения на штрафные площадки, сообщили в управлении гостехнадзора.



На территории Данковского района состоялся первый межрайоный рейд в рамках операции «Снегоход-2018». В рейде участвовали главные государственные инженеры-инспекторы. В ходе рейда было проверено 2 снегохода и выявлено 1 административное правонарушение (эксплуатация без регистрационных документов). К нарушителю были приняты меры предусмотренные КоАП.

