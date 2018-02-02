В липецком храме устроят светский концерт

Публика услышит шедевры духовной музыки.

18 февраля впервые в Липецкой области под сводами храма выступит светский коллектив. Это первый концерт лауреата Всероссийских и международных конкурсов Липецкого камерного хора в рамках проекта, совместно осуществляемого Липецким Домом музыки и Липецкой епархией, сообщают организаторы.



Липецкий камерный хор после праздничной службы на прощеное воскресенье исполнит для всех присутствующих шедевры русской духовной музыки композиторов прошлого и современности: Бортнянского, Архангельского, Рахманинова, Калистратова, Яшвили. Основная идея концерта заключается в исполнении концертных духовных сочинений, которые соответствуют красоте православных храмов и помогают услышать храм и постичь дух православия.



Концерт состоится в Благовещенском храме с. Крутые хутора ( Липецкий р-он, ул.Школьная, д.21). Начало в 12.00.