Культура

вчера, 16:08

В липецком храме устроят светский концерт

28 1366
#концерт #храм
3
В липецком храме устроят светский концерт

Публика услышит шедевры духовной музыки.

18 февраля впервые в Липецкой области под сводами храма выступит светский коллектив. Это первый концерт лауреата Всероссийских и международных конкурсов Липецкого камерного хора в рамках проекта, совместно осуществляемого Липецким Домом музыки и Липецкой епархией, сообщают организаторы.

Липецкий камерный хор после праздничной службы на прощеное воскресенье исполнит для всех присутствующих шедевры русской духовной музыки композиторов прошлого и современности: Бортнянского, Архангельского, Рахманинова, Калистратова, Яшвили. Основная идея концерта заключается в исполнении концертных духовных сочинений, которые соответствуют красоте православных храмов и помогают услышать храм и постичь дух православия.

Концерт состоится в Благовещенском храме с. Крутые хутора ( Липецкий р-он, ул.Школьная, д.21). Начало в 12.00.
28 1366
#концерт #храм
3

Комментарии (28)

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Тебе сказано

вчера, 20:04
Машка, Машка - просто-квашка -горбатого могила исправит.
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Тебе сказано

вчера, 20:01
большой ВОПРОС, очень плохо, и это всё о НЁМ. Три в одном лице.Смени свой пыл,иди лучше * таблеточку и помолись глядишь и полегчает, если нет, полечу, молитвой или дрыном.
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Машка

вчера, 19:57
Недавно наткнулась на блог чувихи которая накачала пичушку своему мужу дома с помощью правой руки , в начале не поверила, но решила с мужем попробовать. Через неделю мы оба были в шоке от результата: помаленьку выросла в размерах пичушка, за одно подкачались и яички плюс попка тоже подтянулась, а я убрала в бедрах пару сантиметров. Да и * что не надо ничего делать, я просто взяла его пичушку в руку и гоняла лысого до седьмого пота, да и по времени всего где-то 20-30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачать сикун, вот тот блог --- https://drochook.pisylek.com
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всё очень плохо

вчера, 19:53
В начале мая рунет «взорвало» видео под названием «церковная акробатика», на котором прямо в храмовом помещении молодые люди в трико демонстрировали акробатические этюды – прыжки, вращения. Далее прямо в храме начались какие-то молодежные танцы в стиле «Дискотека-60-х», а закончился «пасхальный концерт» выступлением какого-то странного человека, который совершал некие действия, напоминающие шаманское камлание. И все это происходило в храме, перед иконостасом, который, правда, попытались закрыть ширмой. Такие «продвинутые миссионеры» нашлись в городе Перемышле Калужской области в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
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Зашкаливает

вчера, 19:50
это видно многим,Тебе видно поговорить больше не о чем, ты на себя посмотри в зеркало и там увидишь своё отражение, которое не очень...(в своём огороде порядок наведи)
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очень плохо

вчера, 19:48
Храмы не предназначены для проведения светских концертов,это папизм,и к сожалению,это только начало.....В других областях дети воскресных школ уже танцуют в храмах и устраивают спектакли.... * даже акробатов и других артистов....Есть видео....
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Тренер

вчера, 19:46
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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липцанин

вчера, 19:43
горькую правду глаголет от уст и избытка сердца народ.....
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это видно многим

вчера, 19:38
Кирилл это засланный казачок. Его задача разрушить у людей веру в Бога, разрушить авторитет Церкви, Отбить желание у миллионов подростков ходить в Церковь. Это часть мировой политики. Всё делается абсолютно сознательно. * в том, что народ должен стать дегенеративным стадом, и постепенно вымереть. А трезвая, здоровая нация не нужна.
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Не-знайка

вчера, 19:35
большой ВОПРОС, Ты кому говоришь, смени площадку и иди проповедуй возле храма.Что слабо ? То-то и оно.Таблеточку * болящий, нервишки и утихнут.
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