Культура

вчера, 15:51

Традиционные ремесла региона представят на выставке

1 837
#выставка
Традиционные ремесла региона представят на выставке

В экспозиции более 250 предметов.

Выставка "Время ремесел" откроется в отделе народных промыслов и ремесел межпоселенческого координационно-методического центра Лебедягского района. 

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, экспонаты для выставки предоставлены Центром событийного туризма Липецкой области.  В экспозицию вошло более 250 предметов, отражающих традиционные ремесла региона: ткачество на ткацком стане; пояса в техниках «дерганье», «витье», «на дощечках»; вышивка «в тамбур». Посетители выставки познакомятся с женскими костюмами, текстильными куклами Липецкой области, увидят старинные крестильные одеяла, полотенца, коврики, а также современные оригинальные работы, созданные участниками проекта «Экомастерская русского быта».Работы выполнены не только профессиональными мастерами, но и людьми, увлеченными изучением традиций родного края.

Выставка будет работать до 28 февраля. 

1 837
#выставка

Комментарии (1)

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Машка

вчера, 19:59
Недавно наткнулась на блог чувихи которая накачала пичушку своему мужу дома с помощью правой руки , в начале не поверила, но решила с мужем попробовать. Через неделю мы оба были в шоке от результата: помаленьку выросла в размерах пичушка, за одно подкачались и яички плюс попка тоже подтянулась, а я убрала в бедрах пару сантиметров. Да и главное что не надо ничего делать, я просто взяла его пичушку в руку и гоняла лысого до седьмого пота, да и по времени всего где-то 20-30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачать сикун, вот тот блог --- https://drochook.pisylek.com
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