Традиционные ремесла региона представят на выставке

В экспозиции более 250 предметов.

Выставка "Время ремесел" откроется в отделе народных промыслов и ремесел межпоселенческого координационно-методического центра Лебедягского района.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, экспонаты для выставки предоставлены Центром событийного туризма Липецкой области. В экспозицию вошло более 250 предметов, отражающих традиционные ремесла региона: ткачество на ткацком стане; пояса в техниках «дерганье», «витье», «на дощечках»; вышивка «в тамбур». Посетители выставки познакомятся с женскими костюмами, текстильными куклами Липецкой области, увидят старинные крестильные одеяла, полотенца, коврики, а также современные оригинальные работы, созданные участниками проекта «Экомастерская русского быта».Работы выполнены не только профессиональными мастерами, но и людьми, увлеченными изучением традиций родного края.

Выставка будет работать до 28 февраля.