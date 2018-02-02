Общество

вчера, 15:20

Липецк попал в топ-5 по росту цены на керосин

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#керосин #авиация
Липецк попал в топ-5 по росту цены на керосин

Цена топлива увеличилась на 15,2%.

Росавиация предоставила данные об изменении стоимости авиационного топлива в аэропортах России за декабрь 2017 года. Липецк оказался в топ-5 по росту цены.

В декабре стоимость авиационного керосина в аэропорту «Липецк» выросла на 15,2% и составила 50 106 рублей. Более высокий рост в России показали только аэропорты городов Урай (ЯМАО), Симферополь, Минеральные воды и Красноярск. Там стоимость увеличилась на 15,7%-24,7%.

Для сравнения цена на керосин не изменилась в других регионах Центрального Черноземья. В Тамбове она составила 39 700 рублей, в Воронеже - 31 356 и 40 000 рублей), в Белгороде - 44 068 и 40 612 рублей, а в Курске - 45 864 рубля.
15 782
#керосин #авиация

Комментарии (15)

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Липчанин

37 минут назад
а, это верно, но только * сменяемости власти будет конкуренция, а не болото!
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Пук

вчера, 23:07
Е"бок всей авиации подошел, зря рядились с новой впп.гребите деньги, а то скоро выборы.а вдруг его не переизберут,и кормушка закроется
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МЧС

вчера, 22:31
Поручение ГУБЕРА О.П. " быть первыми во всем"
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Коля

вчера, 22:14
Куда смотрит управление потребрынка?
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Ы

вчера, 21:55
Тренер, я накачал голову стала как микроволновка
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Тренер

вчера, 19:42
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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АНТИПУТ

вчера, 19:26
Корольсан вслед за гулевсан стремиться попасть в госдуму.Собирает пожертвования в пользу медведевской уточки.
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гость

вчера, 19:08
По моему Липецк попал в число первых и по другим показателям * жизненный уровень нищеты только царьки живут ничего а на фоне их и мы вроде так не плохо
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Бройлеравия

вчера, 16:31
С такими аппетитами останется летать только на метле.
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а

вчера, 16:29
Ы, они все воры, так что какая разница за кого голосовать
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