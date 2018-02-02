Липецк попал в топ-5 по росту цены на керосин

Цена топлива увеличилась на 15,2%.

Росавиация предоставила данные об изменении стоимости авиационного топлива в аэропортах России за декабрь 2017 года. Липецк оказался в топ-5 по росту цены.



В декабре стоимость авиационного керосина в аэропорту «Липецк» выросла на 15,2% и составила 50 106 рублей. Более высокий рост в России показали только аэропорты городов Урай (ЯМАО), Симферополь, Минеральные воды и Красноярск. Там стоимость увеличилась на 15,7%-24,7%.



Для сравнения цена на керосин не изменилась в других регионах Центрального Черноземья. В Тамбове она составила 39 700 рублей, в Воронеже - 31 356 и 40 000 рублей), в Белгороде - 44 068 и 40 612 рублей, а в Курске - 45 864 рубля.