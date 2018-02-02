Сотрудники тюрем и колоний встретились с подростками

Школьникам сотрудники УФСИН рассказали о важности соблюдения закона, ответственности за правонарушения, поведении в соцсетях.

В рамках реализации мероприятий по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции проводят тематические встречи с учащимися общеобразовательных учреждений Липецкой области.



Очередное мероприятие состоялось в гимназии №12 Липецка. Инспектором юридической службы ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области проведена беседа с несовершеннолетними на тему: «Подросток и закон».



Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции рассказал учащимся информацию о том, что такое противоправные действия и уголовно наказуемые деяния, подросткам была разъяснена ответственность за их совершение, доведены критерии наступления уголовной ответственности, а также виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним.



В ходе беседы были затронуты темы опасных молодёжных субкультур и подростковых игр в соцсетях. По окончанию беседы школьники получили ответы на интересующие вопросы, возникшие в ходе выступления, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.