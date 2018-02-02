Общество

вчера, 15:10

Сотрудники тюрем и колоний встретились с подростками

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#УФСИН #подростки
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Сотрудники тюрем и колоний встретились с подростками

Школьникам сотрудники УФСИН рассказали о важности соблюдения закона, ответственности за правонарушения, поведении в соцсетях.

В рамках реализации мероприятий по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции проводят тематические встречи с учащимися общеобразовательных учреждений Липецкой области.

Очередное мероприятие состоялось в гимназии №12 Липецка. Инспектором юридической службы ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области проведена беседа с несовершеннолетними на тему: «Подросток и закон».

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции рассказал учащимся информацию о том, что такое противоправные действия и уголовно наказуемые деяния, подросткам была разъяснена ответственность за их совершение, доведены критерии наступления уголовной ответственности, а также виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

В ходе беседы были затронуты темы опасных молодёжных субкультур и подростковых игр в соцсетях. По окончанию беседы школьники получили ответы на интересующие вопросы, возникшие в ходе выступления, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области. 
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#УФСИН #подростки
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Комментарии (19)

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Очевидец

вчера, 22:28
Мы уже заждались вас! - кричали сотрудники тюрем и колоний. Ждите! Уже скоро! - отвечали подростки.
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10А

вчера, 21:51
Ай да пинать украинских фашистов
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Палка

вчера, 21:14
Илья Данилов, Я гнида косая степка сТукочев https://vk.com/krende1ek в 08:31 снова отметился на этом сайте. Как паразит на теле трудового народа ЗАЯВЛЯЮ, что официально являюсь проституткой-провокатором от оккупантов - БАНДЫ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ! Заражаю общество путиномой головного мозга. Уважаю своего Президента за то * меня - рукожопого и тупого высерка шалавы за счет ограбленного русского народа. Себя же считаю "россиянином", потому что к РУССКОЙ НАЦИИ никакого отношения не имею! От слов "ВОРОВ ГЕТЬ" ссусь и срусь по полной программе! Считаю, что уже «встал с колен» и стою.. раком, хотя сам ношу забугорное шмотье, хаваю нерусскую жратву и вожу свою драную сраку в поганой иносраной жоповозке.
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тонбовская губерния

вчера, 20:04
детям объясняют сразу-или сидеть или терпеть,или караулить-это их будущее
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Машка

вчера, 20:00
Недавно наткнулась на блог чувихи которая накачала пичушку своему мужу дома с помощью правой руки , в начале не поверила, но решила с мужем попробовать. Через неделю мы оба были в шоке от результата: помаленьку выросла в размерах пичушка, за одно подкачались и яички плюс попка тоже подтянулась, а я убрала в бедрах пару сантиметров. Да и главное что не надо ничего делать, я просто взяла его пичушку в руку и гоняла лысого до седьмого пота, да и по времени всего где-то 20-30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачать сикун, вот тот блог --- https://drochook.pisylek.com
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Тренер

вчера, 19:42
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Илья Данилов

вчера, 19:04
А я сегодня встечусь с заключенными. Может интимом продолжится
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Боцман

вчера, 18:44
УФСИН штампует специалистов десятками. Надо же работать. Только толку от этого - ноль.
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Липчанин

вчера, 18:34
* рассказать детям, что их уже ждут.
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Андрюша. Жабин. из. Чаплыгина

вчера, 18:33
а. почему. ко. мне. не. заехали. меня. кто. проверять. будет?
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