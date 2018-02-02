Общество

вчера, 15:03

Выбрасывать окурки с балкона, в окно автомобиля, из поезда теперь запрещено

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#МЧС #Точка зрения
2

За это нарушение можно получить штраф немалого размера.

Ранее введенные другие строгие правила уже улучшили ситуацию ситуацию с пожарами в стране и в нашей области. Каковы основные причины пожаров в домах и квартирах? – Об этом говорим сегодня в программе «Точка зрения» с начальником Главного управления МЧС России по Липецкой области, генерал-майором внутренней службы - Михаилом Салфетниковым.
1522
#МЧС #Точка зрения
2

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