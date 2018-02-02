Происшествия

вчера, 14:56

Посылка из Липецка опечалила жителя Мордовии

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#мошенничество #посылка
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Посылка из Липецка опечалила жителя Мордовии

Вместо оплаченного товара там оказался мусор.

В Саранске мужчина лишился 18 тысяч рублей, перечислив неизвестному предоплату за партию галогенных ламп, сообщает МВД Мордовии. В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России Саранска поступило заявление от 42-летнего жителя Светотехстроя. С его слов, неизвестный обманным путем завладел принадлежащими ему 18 000 рублей.

Из разговора с потерпевшим полицейские выяснили, что объявление о продаже галогенных ламп он нашел 26 января на сайте «avito.ru». Заявитель созвонился с потенциальным продавцом, который пояснил ему, что склад находится в Липецке и, как только на счет поступит 100% предоплата, товар будет доставлен по указанному адресу. Не усомнившись в честности неизвестного, он сделал оптовый заказ и перевел на указанный счетнеобходимую сумму.

Спустя четыре дня мужчина получил посылку в одном из отделений связи. Распаковав ее уже дома, потерпевший обнаружил вместо 55 галогенных ламп - ненужные металлические изделия. Покупатель попытался связаться с продавцом по телефону, однако абонент был выключен, а страничка с объявлением удалена.

На сегодняшний день по данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.
6 3358
#мошенничество #посылка
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Комментарии (6)

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тонбовская губерния

вчера, 20:01
* скрепы
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Тренер

вчера, 19:43
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Алькапоне

вчера, 18:05
"Вместо оплаченного товара там оказался мусор" Я грешным делом подумал,что чуваку в посылке п.р.и.с.л.а.л.и. полицейского...!
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Алькапоне

вчера, 18:04
"Вместо оплаченного товара там оказался мусор" Я грешным делом подумал,что чуваку в посылке * полицейского...!
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а

вчера, 16:25
нефиг быть таким доверчевым и опять блин липецк прославили
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Лена Гарбатова

вчера, 15:50
Как все воруют, как воруют. Нет я так не могу
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