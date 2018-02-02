Посылка из Липецка опечалила жителя Мордовии

Вместо оплаченного товара там оказался мусор.

В Саранске мужчина лишился 18 тысяч рублей, перечислив неизвестному предоплату за партию галогенных ламп, сообщает МВД Мордовии. В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России Саранска поступило заявление от 42-летнего жителя Светотехстроя. С его слов, неизвестный обманным путем завладел принадлежащими ему 18 000 рублей.



Из разговора с потерпевшим полицейские выяснили, что объявление о продаже галогенных ламп он нашел 26 января на сайте «avito.ru». Заявитель созвонился с потенциальным продавцом, который пояснил ему, что склад находится в Липецке и, как только на счет поступит 100% предоплата, товар будет доставлен по указанному адресу. Не усомнившись в честности неизвестного, он сделал оптовый заказ и перевел на указанный счетнеобходимую сумму.



Спустя четыре дня мужчина получил посылку в одном из отделений связи. Распаковав ее уже дома, потерпевший обнаружил вместо 55 галогенных ламп - ненужные металлические изделия. Покупатель попытался связаться с продавцом по телефону, однако абонент был выключен, а страничка с объявлением удалена.



На сегодняшний день по данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.