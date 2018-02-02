Липчане будут пользоваться электронными дневниками через портал госуслуг

Пугаться не стоит.

Все пользователи системы «Электронная школа» в Липецкой области сегодня при входе на ресурс могли заметить, что портал предупредил их о нововведениях. Так, с 16 февраля доступ к электронному дневнику будет осуществляться только через учетные данные пользователя на портале государственных услуг. За комментариями о нововведениях мы обратились в управление образования и науки Липецкой области.



- Бояться новшества не стоит, все незначительные для внешнего пользователя перемены мы проведем максимально мягко и безболезненно, - указывают в отделе общего образования управления науки и образования Липецкой области. - Все перемены будут состоять в том, что теперь пользователям не нужно будет запоминать и хранить массу паролей, а лишь один — от портала госуслуг. Пройдя на нем аутенфикацию пользователь сможет выбрать необходимый раздел и попадет в знакомый интерфейс. Аналогичная ситуация и для тех, кто привык пользоваться мобильными приложениями. Кроме того, останется доступ к электронному дневнику и через них. Просто там нужно будет ввести не ранее полученный логин и пароль, а данные для доступа в портал госуслуг.



Нововведение — это исполнения Указа президента России РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления". Теперь существующая региональная система поднимется на новый уровень — федеральный. Все это — меры по приведению системы получения государственных услуг к единообразию: без отдельных сервисов к той или иной функции и вороха учетных записей.



Уже завтра школы региона получат официальные уведомление о подготовке к переходу на новый вариант доступа.