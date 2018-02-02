Общество

вчера, 14:50

Липчане будут пользоваться электронными дневниками через портал госуслуг

18 1855
#образование #портал #электронный дневник #услуги
Липчане будут пользоваться электронными дневниками через портал госуслуг

Пугаться не стоит.

Все пользователи системы «Электронная школа» в Липецкой области сегодня при входе на ресурс могли заметить, что портал предупредил их о нововведениях. Так, с 16 февраля доступ к электронному дневнику будет осуществляться только через учетные данные пользователя на портале государственных услуг. За комментариями о нововведениях мы обратились в управление образования и науки Липецкой области.

- Бояться новшества не стоит, все незначительные для внешнего пользователя перемены мы проведем максимально мягко и безболезненно, - указывают в отделе общего образования управления науки и образования Липецкой области. - Все перемены будут состоять в том, что теперь пользователям не нужно будет запоминать и хранить массу паролей, а лишь один — от портала госуслуг. Пройдя на нем аутенфикацию пользователь сможет выбрать необходимый раздел и попадет в знакомый интерфейс. Аналогичная ситуация и для тех, кто привык пользоваться мобильными приложениями. Кроме того, останется доступ к электронному дневнику и через них. Просто там нужно будет ввести не ранее полученный логин и пароль, а данные для доступа в портал госуслуг.

Нововведение — это исполнения Указа президента России РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления". Теперь существующая региональная система поднимется на новый уровень — федеральный. Все это — меры по приведению системы получения государственных услуг к единообразию: без отдельных сервисов к той или иной функции и вороха учетных записей.

Уже завтра школы региона получат официальные уведомление о подготовке к переходу на новый вариант доступа.
18 1855
#образование #портал #электронный дневник #услуги

Комментарии (18)

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Замордовали

вчера, 22:51
врачей и учителей этими нововведениями!!! Дайте работать! Нас и так мало осталось!
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читатель

вчера, 22:04
А наш учитель заполняет электронный дневник и в бумажный дневник успевает выставлять и детей успевает учить!!!!!!
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Мент

вчера, 21:17
У нас учитель не умеет его заполнять, черти что пишет.
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еще один шаг

вчера, 20:40
в электронный концлагерь
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Пугаться стоит

вчера, 20:23
А чем плохой бумажный дневник ? Почему я должен вводить свои данные в ЕСИА у которой нет надёжной защиты и её можно взломать как дважды два ?Зачем вы навязываете то, что не всех устраивает ?Cогласно 210 закону я имею право пользоваться иными не электронными средствами учёта, * могу записывать ребёнка в школу не через портал госуслуг, а непосредственно подачей заявления на бумажном носители, это для тех кто не знает.
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Машка

вчера, 20:01
Недавно наткнулась на блог чувихи которая накачала пичушку своему мужу дома с помощью правой руки , в начале не поверила, но решила с мужем попробовать. Через неделю мы оба были в шоке от результата: помаленьку выросла в размерах пичушка, за одно подкачались и яички плюс попка тоже подтянулась, а я убрала в бедрах пару сантиметров. Да и главное что не надо ничего делать, я просто взяла его пичушку в руку и гоняла лысого до седьмого пота, да и по времени всего где-то 20-30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачать сикун, вот тот блог --- https://drochook.pisylek.com
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Тренер

вчера, 19:44
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Липчанка

вчера, 19:32
Вчера попробовала войти в эл. дневник через ЕСИА - геморрой. Такое впечатление, что кто это * , сам страдает от него. До сих пор пользовались эл. дневником, и никаких проблем. А теперь, как говаривал когда-то Немцов, будем "чистить зубы через задницу".
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Учителя, расскажите правду!

вчера, 18:31
Учителя, расскажите правду, как и чем вы заполняете электронные дневники и в какое время.
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Нервные клетки

вчера, 18:30
Вот и сбегают все со школ, техникумов.Тетради проверять нужно, уроки готовить, планы, рабочие программы...так еще дневник заполнять. Да там глаза в кучку...25 учеников и каждый день за каждый урок....Неявка, оценка... Ночей не хватит...Еще сто раз сохранить нужно, закрыть дату, подтянуть урок по плану...Тут либо детей учить, либо электронный журнал заполнять...
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