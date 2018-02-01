Парк Победы приглашает на соревнования по скандинавской ходьбе

Принять участие могут все желающие.

В связи с установившейся зимней погодой парк Победы каждую субботу приглашает любителей спорта и активного образа жизни на соревнования по скандинавской ходьбе и лыжным гонкам.Как сообщили в городском департаменте культуры, в 10.00 здесь стартует соревнование по скандинавской ходьбе, а в 11.00 – лыжный кросс. К участию приглашаются все желающие. Мероприятия в том числе позиционируются как семейный отдых. Самые спортивные липчане получат призы и подарки.

Поклонники скандинавской ходьбы стартуют с площадки возле арт-объекта «Куб желаний». Место сбора участников лыжного кросса – площадка возле фонтана.

Скандинавская ходьба – это вид любительского спорта, в котором человек ходит, опираясь на специальные палки. Отталкиваясь палками во время ходьбы, повышается нагрузка на верхнюю часть тела и увеличивается расход энергии. Ученые выяснили, что в скандинавской ходьбе задействовано 90% всех мышц человеческого организма, в отличие от обычной ходьбы (70%) и бега (45%). Скандинавская ходьба тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает обмен веществ, способствует похудению, укреплению мышц опорно-двигательного аппарата.

Лыжи, один из наиболее популярных видов зимнего спорта, — отличный способ не только повысить выносливость сердечно-сосудистой системы и укрепить мышцы, но и комплексно улучшить здоровье и иммунитет.



Фото n-vartovsk.ru

