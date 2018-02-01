Липчанке на парковке у гипермаркета отрезали ножом волосы

Пьяный злоумышленник угрожал женщине канцелярским товаром.

Исполняющий обязанности мирового судьи СУ №5 Октябрьского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в угрозе убийством. Подсудимый полностью признал свою вину.



Как указано в материалах суда, конфликт произошел во второй половине дня 5 декабря 2017 года на парковке гипермаркета «Ашан» в Липецке. Пьяный подсудимый находился там и сидел в автомобиле. Рядом с ним была женщина, между ними завязался конфликт. В ходе ссоры подсудимый бросился на нее с канцелярским ножом и произнес: «Я убью тебя, зарежу!». Приблизившись к потерпевшей, он отрезал женщине прядь волос. Позже она написала заявление на обидчика.



Впрочем, подсудимому удалось избежать ответственности. Потерпевшая подала в суд заявление, где просила прекратить уголовное дело: с подсудимым она помирилась, он загладил причиненный вред в полном объеме. Суд постановил прекратить уголовное дело и уничтожить канцелярский нож.