Происшествия

43 минуты назад

Липчанке на парковке у гипермаркета отрезали ножом волосы

11 1584
#угроза убийством #суд
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Липчанке на парковке у гипермаркета отрезали ножом волосы

Пьяный злоумышленник угрожал женщине канцелярским товаром.

Исполняющий обязанности мирового судьи СУ №5 Октябрьского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в угрозе убийством. Подсудимый полностью признал свою вину.

Как указано в материалах суда, конфликт произошел во второй половине дня 5 декабря 2017 года на парковке гипермаркета «Ашан» в Липецке. Пьяный подсудимый находился там и сидел в автомобиле. Рядом с ним была женщина, между ними завязался конфликт. В ходе ссоры подсудимый бросился на нее с канцелярским ножом и произнес: «Я убью тебя, зарежу!». Приблизившись к потерпевшей, он отрезал женщине прядь волос. Позже она написала заявление на обидчика.

Впрочем, подсудимому удалось избежать ответственности. Потерпевшая подала в суд заявление, где просила прекратить уголовное дело: с подсудимым она помирилась, он загладил причиненный вред в полном объеме. Суд постановил прекратить уголовное дело и уничтожить канцелярский нож.
11 1584
#угроза убийством #суд
2

Комментарии (11)

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полач

4 минуты назад
волосы и ресницы вырастут а вот сиси это совсем печалька
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Анастасия Блудюкина

8 минут назад
в следующий раз он ей сиськи отрежет
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полач

15 минут назад
в следующий раз ресницы отрежет
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ЛЛ

20 минут назад
чё сразу дура то. Денег взяла, вот и простила, а уж сколько попросила за 3 волосинки...не наше дело
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Липчанка

23 минуты назад
А какой громкий заголовок "Липчанке на парковке у гипермаркета отрезали ножом волосы", в итоге отрезал прядь волос. И счастливый конец, они помирились. Ура. Сами дуры связываются не пойми с кем, потом жалуются.
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111

23 минуты назад
Более 90 % всех преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения в том числе и конфликтов в семье.
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Ого!

24 минуты назад
Нож * к высшей мере?
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дилдо

26 минут назад
да че вы как маленькие - это садомазохисты развлекаются
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111

30 минут назад
А потом руки отрубают, и убивают, и избивают ....
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Чак Ми Дзынь

32 минуты назад
быдломаркет с элитной косметикой из Харькова и салонами сотовой связи с продажей обремененными сим-картами.что можно ждать от колхозанов и говнарей на инотазах
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